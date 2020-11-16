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3 знака зодиака, который невероятно разбогатеют в декабре

Вечерний Волгоград3 часа назад
Фото: depositphotos

Для большинства представителей знаков зодиака позитивные перемены начнутся с середины следующего месяца.

Финансовое везение в конце 2020 года будет зависеть от Юпитера и от того, прилагаете ли вы усилия, а не сидите сложа руки. Астролог рекомендует проявить решительность и инициативу.

Удача больше всего будет сопутствовать Ракам, Скорпионам и Рыбам. Три знака окажутся в сильном «денежном» потоке. Для них откроются новые возможности и появятся решения старых финансовых проблем.

Кроме того, свой потенциал раскроют Девы, Тельцы и Козероги. Им нужно чаще браться за новые проекты и их реализовывать.

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