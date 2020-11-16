Какие люди склонны к экстремальной откровенности

Кто из знаков зодиака любит пооткровенничать, и ему все равно с кем, кто «раскрывает все карты», только преследуя какие-то корыстные цели, а кто вообще предпочитает не говорить о себе и своих делах, читай в нашем сегодняшнем гороскопе.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны иногда шокируют своей откровенностью, особенно тех, кто сам не привык говорить на какие-либо пикантные, печальные или рабочие темы. Представители этого знака легко обсуждают с окружающими свою жизнь, в красках живописуют не только события, но и телесные ощущения. Правда, такой моральный стриптиз у них часто крик истерзанной души, который сигнализирует о том, что у данного конкретного Овна что-то не в порядке и что он нуждается в поддержке, о которой впрямую никогда не попросит — гордость, знаете ли.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Если Телец разоткровенничался, значит, ему от тебя что-то нужно или он пытается подтолкнуть тебя к каким-то необходимым тебе, а чаще выгодным лично для него действиям. В обычном же режиме представители данного знака о себе говорить не любят, истории, связанные с личной жизнью, приберегают для мемуаров или для о-о-очень близких друзей, которых у них, как правило, ну совсем немного, а уж обсуждать свое благосостояние и честно отвечать на вопросы о финансовом положении для них вообще нонсенс.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы о себе поговорить очень любят, у них на каждый повод по миллиону историй, в которых они обязательно либо герои, либо мученики, но всенепременно со всеми подробностями. Однако, если вас посвятили во что-то подобное, не стоит думать, что с вами поделились чем-то сокровенным: как правило, две трети в таких байках художественный вымысел. Так что откровенность представителей данного знака чаще всего «липа», желание заинтересовать слушателя, обаять его и в результате использовать по своему усмотрению.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки и откровенность — суть вещи несовместные. Они тщательно закрываются от окружающих, прячут чувства и переживания, держат лицо, оберегают свою жизнь от чужого вмешательства даже на уровне несущественных пустяков. Единственное, о чем они могут говорить более или менее открыто, — о том, что уже давно случилось и сейчас никоим образом не влияет на их существование и не задевает интересы их самих и их близких. И только одному-единственному тщательно ими выбранному конфиденту они рассказывают о себе чуть больше, чем ничего.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы, как правило, вообще не знают, что такое приватные темы, они откровенны всегда, так как не считают нужным скрывать информацию о себе, какие-то события, мнение об окружающих. Они хвастаются отношением к ним каких-то особых для них людей, новыми вещами, подарками, зарплатой и любовными похождениями, живописно рассказывают о своих планах и мечтах. Они легко говорят о своих чувствах, причем как объекту своей любви, так и всем, кто готов их выслушать. И только с возрастом приходит понимание, что счастье и деньги любят тишину.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы точно знают, о чем и с кем можно говорить откровенно, а о чем и с кем лучше промолчать. Любая доза приватной информации тщательно отмерена и, будьте уверены, выдается с какой-то стратегической целью. Представители этого знака с помощью конфиденциальных сведений о себе, своей жизни и о каких-то ситуациях наносят точечные и упреждающие или контрольные удары, направленные на то, чтобы обеспечить себя какими-то материальными или нематериальными благами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы откровенно говорят только о том, что, по их мнению, точно пристойно и прилично, об остальном же они не поведают и под пытками. Они о том, что им кажется неподобающей темой для обсуждения, даже на прямые вопросы не отвечают, ловко переводя разговор на что-то другое или просто вежливо его сворачивая. Конечно, иногда их прорывает и они могут обнажить душу до донышка, но чаще всего это бывает в обществе человека, который никогда и никоим образом не сможет повлиять на их репутацию и на течение их дел.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы без умысла обычно не откровенничают, предпочитая хранить всю приватную информацию в тайне от окружающих. Хотя для них и не существует запретных тем — при необходимости представители данного знака легко выдают о себе любые пикантные подробности, и чаще всего это происходит тогда, когда они хотят подтолкнуть собеседника к ответной откровенности и потом использовать эти сведения для каких-то своих целей; ну и устроить душевный стриптиз, чтобы шокировать и привлечь внимание, тоже вполне в их характере.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы спокойно разговаривают на темы, на которые многие стесняются говорить, и не нужно быть им другом, чтобы услышать от них что-то связанное с интимной и любовной сферами — они и от посторонних это не особо скрывают. Без проблем обсуждают они и свои финансовые дела и планы. Однако будьте уверены, что такая откровенность рано или поздно выйдет вам боком — вы на нее ответите своей собственной, а вот молчать о ваших делах, чувствах, проблемах Стрельцы не станут, так что скоро об этом узнают все их и ваши с ними общие знакомые.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги откровенность строго дозируют, выдавая приватные сведения о себе только тогда, когда им нужно заручиться поддержкой, и исключительно тем, кто ее может оказать. Тем же, кто им абсолютно бесполезен, они о себе вообще ничего не рассказывают, скрывая даже ту информацию, которая на первый взгляд совершенно безвредна. Представители этого знака — те еще конспираторы; впрочем, порой такое поведение обусловлено их твердым убеждением, что до них никому нет дела.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи больше слушатели, чем рассказчики, они обожают наблюдать и собирать свою коллекцию человеческих типажей, а вот поделиться тем, что происходит с ними в их личной жизни, на работе, а особенно тем, что творится у них в душе, им очень сложно. При всей своей коммуникабельности и стремлении к общению они чаще всего очень закрыты во всем, что касается персонально их. Так что не удивляйтесь, если после многих лет дружбы с представителем этого знака вы так и не поймете, что он за человек.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы — люди противоречий и настроения. Бывает, что представитель этого знака поражает откровенностью своих высказываний, обнажает душу, рассказывает о своих истинных чувствах и переживаниях, а бывает, он же закрывается настолько, что даже самые близкие понятия не имеют, что творится у него в голове и что он сейчас ощущает. И еще один момент: Рыбы могут долго молчать о чем-то сокровенном, но если однажды они кому-то об этом рассказали, то скоро поделятся этим со всеми, кто готов их слушать.