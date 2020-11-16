Как приманить деньги к Новому году

Новый год – один из самых любимых праздников в году.

Это время исполнения самых заветных желаний, одним из которых для многих являются деньги. Существует множество ритуалов и обычаев, исполнение которых в новогоднюю ночь поможет «приманить» финансовый успех. Для того, чтобы все получилось, начинать нужно накануне праздника, 31 декабря. Чтобы денежный поток получил доступ в ваш дом, необходимо тщательно убраться в квартире, уделив особенное внимание избавлению от хлама и испорченных вещей: отколотой посуды, рваных вещей, сломанной мебели. После завершения уборки необходимо зажечь церковную свечу (ее стоит приобрести в храме заранее) и обойти с ней жилище, останавливаясь на несколько секунд в каждом углу. После этого ритуала нужно взять любую монетку желтого металла и положить под коврик с внешней стороны двери. Ее нужно оставить там на весь следующий год.

При подготовке к встрече нового года обязательно следует учитывать личность его «хозяина». В 2021 году им станет Белый Металлический Бык. Если вы хотите разбогатеть под его покровительством, перед тем как накрывать праздничный стол, необходимо положить по одной металлической белой монетке на каждый угол и только после этого застилать стол скатертью. На столе обязательно должно стоять то, что любит Бык: овощи, салаты и домашний пирог. В процессе приготовления дрожжевого теста, нужно приговаривать: «Денежки в году растите быстрее, чем подходит это тесто». Что касается мяса: конечно же не должно быть блюд из говядины. Курица или рыба допустимы.

Под бой курантов по традиции принято писать записку с желанием, сжигать ее и высыпать пепел в бокал. В эту новогоднюю ночь лучше загадать что-то мысленно, а в бокал с напитком бросить белую монетку. После того, как шампанское будет выпито, монетку стоит вынуть и поместить в кошелек – пусть она будет там до конца года.

А вот утром 1 января стоит начать с «Денежной ванны». Наберите горячей воды в ванну, добавьте 1 стакан молока, несколько капель ароматического масла (желательно, с травяным запахом) и бросьте на дно 12 белых монеток по числу месяцев года. Лягте в воду и представляйте, что вас окутывает «денежный поток». Визуализируйте некоторое время, потом окунитесь в воду с головой и выходите из воды. Не вытирайтесь полотенцем, дайте «деньгам» стать вашей второй кожей.

С наступающим! И пусть ваши мечты о богатстве сбудутся!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог