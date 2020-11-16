Экстрасенс рассказал, что ждет Россию после пандемии

Все человечество с надеждой ожидает момента, когда же наконец COVID-19 пойдет на спад.

В начале года на эту тему давалось множество прогнозов, но жизнь показывает, что только малая часть из них сбылась. На подъеме второй волны, мы собрали мнения экстрасенсов, которые рассказали, как они видят нашу страну по окончании пандемии.

В отличие от многочисленных ученых и политологов, экстрасенсы не уделяют большого внимания прогнозам, связанным с политической и экономической обстановкой в стране. Мнения экстрасенсов по поводу времени окончания пандемии значительно расходятся. Кто-то считает, что заболеваемость в России заметно пойдет на убыль еще до новогодних праздников, другая часть не рассчитывает на это раньше мая следующего года. Единственное, в чем солидарны все: осенняя часть пандемии гораздо сильнее и серьезнее того, что происходило весной и летом. Экстрасенсы видят увеличение количества тяжело больных и повышение общей смертности, что в результате приведет к ухудшению демографической ситуации в России. Что касается экономического прогноза для страны, то большинство экстрасенсов предполагают, что кризис будет сопровождать нас еще минимум год и некоторого улучшения ситуации стоит ожидать к осени 2021 года. Однако, этому могут помешать природные катаклизмы в виде засухи или резких температурных перепадов, которые заметно ухудшат урожай.

Экстрасенсы в большей степени обращают свое внимание на то, что будет происходить с людьми после окончания пандемии. Они ожидают, что россияне станут больше посвящать времени саморазвитию и вести более здоровый образ жизни. По их прогнозам, россияне развернутся в сторону экологии и энергосберегающих технологий. Все большее количество людей начнет возвращаться к природе: покидать крупные города и обосновываться в экологически чистых местах. В связи с этим начнется возрождение деревень и сельского хозяйства. Возможность работать и учиться удаленно будет максимально этому способствовать. Эзотерики утверждают, что по окончанию пандемии страна уверенно перейдет в цифровое пространство, которое позволит контролировать гораздо больше сфер жизни, но в то же время сделает его более удобным и функциональным.

Будем надеяться, что сбудутся только положительные предсказания.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог