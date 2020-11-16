Гороскоп на 2021 год для Козерога

Для Козерога, как и для большинства знаков, 2021-ый станет временем масштабных перемен. Не все из них придутся ему по душе, но что поделать — такова жизнь.

Вообще в этом году Козерогам придется делать много того, чего им не хочется. Например, ждать. Или долго, много и упорно трудиться. Они привыкли получать быстрый результат. Но у Быка свой список требований к людям, которым он готов подарить успех. И, вот сюрприз, лени, нетерпимости и хитрости в нем нет. Зато есть трудолюбие и упорство. Намек понят?

Начало года будет щедро одарять Козерогов приятными моментами. Особенно — в личной жизни. Но успехи в любви не должны ослепить ваш взор. Снимите розовые очки — расслабляться нельзя. Сейчас крайне важно обозначить свой ориентир и медленно, но верно двигаться к нему.

С середины весны Козероги смогут, наконец, войти в рабочий ритм. Секрет прост: нужно сконцентрироваться на чем-то одном и не распыляться на мелочи. Да, не все будет сразу получаться, но к этому времени Козероги уже освоятся в хаосе и даже начнут получать удовольствие от постоянных перемен.

Летом Козерогам предстоит пересмотреть свои взгляды на жизнь и отказаться от привычных сценариев и стереотипов. Придется действовать быстро и быть гибким, потому что все будет меняться молниеносно. Планировать что-то бессмысленно, многое не осуществится. Но, как ни странно, это пойдет Козерогам на пользу: они получат даже больше, чем планировали.

Финал года будет напряженным, но сдаваться нельзя. Не бойтесь ошибаться, исправляйте ошибки на ходу, и все получится. В это время лучше не концентрироваться на чем-то новом, а придерживаться всего знакомого.