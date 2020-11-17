Гороскоп на 2021 год для Водолея

В 2021-м году Водолеям будет не просто: ситуация будет постоянно меняться на их глазах.

Главное — не сворачивать с выбранного пути, и в конце концов вы придете к тому, к чему стремились. Тем более транзит Юпитера и Сатурна подготовит крутой трамплин для личностного и карьерного роста: стоит чуть поднажать и окажитесь на высоте.

В начале года перемен будет много, но Водолеев ничем не удивить: они давно все предугадали и подготовились даже к масштабным изменениям. Да и еще обзавелись новыми союзниками, чтобы не действовать в одиночку. В общем, Водолеи готовы горы свернуть. И им хватит на это сил: благодаря сильной позиции Сатурна, их будет переполнять энергия. Можно смело браться за любые проекты.

Слово весны — неопределенность. Будет происходить что-то непонятное как на работе, так и в личной жизни. Стоит быть более подозрительными, и не доверять всем и каждому. Но и не доходить до фанатизма: одержимость пугает и может привести к разрыву отношений.

Летом, как и в начале осени, ничего глобального происходить не будет. Пока все тихо, Водолеи решат сосредоточиться на личной жизни. И это правильно. Не оставляйте недосказанности в отношениях с близкими и расставляйте все точки над «i». Вам очень важна их поддержка — напомните им об этом.

В конце года энергия будет бить ключом, и Водолеи смогут проявить себя во всей красе. Все будет складываться как нельзя удачно, получится добиться даже больше того, что планировали. В работе продолжайте стремительно двигаться вперед, и не ждите других. Если надо — догонят.