Астролог дал советы автомобилистам на неделю с 16 по 22 ноября

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 16 по 22 ноября.

В понедельник и вторник нужно в большей степени прогнозировать вероятные ошибки и опасные маневры других водителей и реагировать на них, и тогда все будет в порядке.

Среда и четверг выглядят спокойнее для водителей, движение чуть замедляется, а вот в четверг вероятны задержки - эти дни подходят для дополнения жидкостей в авто, смены резины и других ремонтов.

Пятница утром может подбросить сюрпризы с электроникой и зажиганием, другими трудно диагностируемыми проблемами. Во второй половине дня и в субботу для движения по дорогам космос зажжет зелёный свет.

Воскресенье удачно для поездок на природу, решения деловых вопросов при помощи автомобиля, для покраски и удаления ржавчины, грязи со своего авто.

Руслан Суси