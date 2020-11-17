Зачем в доме с покойником занавешивают зеркала

Смерть и похороны породили много примет и обычаев, которые в наше время трактуются по-разному.

Одной из традиций является то, что в доме, где был покойник, занавешивают зеркала черной тканью. Существуют разные мнения по поводу этого обряда.

Издревле зеркала считались мистическим предметом. С их помощью гадали, проводили ритуалы, а сами они считались порталами в потусторонний мир. Именно поэтому существует множество примет относительно зеркал. Например, молодым девушкам не разрешали долго смотреть в зеркало – считалось, что оно может украсть счастье и молодость.

Одной из версий, почему закрывают зеркала в доме с покойником считается то, что его душа остается на земле в течение 40 дней после смерти. За это время душа может вернуться в дом, витать вокруг могилы или посещать места, где бывал усопший. Чтобы душа упокоилась и отправилась в другой мир, она не должна смотреться в зеркало. Считается, что так можно остаться в нем навсегда и не покинуть землю. Тогда душа будет не упокоена, что будет плохо не только для нее, но и для людей в доме.

Второе предположение связано с предвестником другой беды. Зеркало удваивает предметы, которые находятся перед ним, когда они отражаются. Так, если покойник отразится в нем, то через некоторое время в доме будет второй усопший – умрет кто-то из членов семьи.

Из-за того, что зеркала считались порталом в темный мир, люди верили, что в покойника может вселиться злая сущность. Так как у умершего человека нет никакой энергетической защиты, этим могут воспользоваться темные силы. Чтобы злой дух не смог вселиться в тело, все возможные проходы в дом перекрывали, в том числе и зеркала.

Некоторые люди верят в магию зеркал и уверены, что они могут показывать то, что в них отражалось. Поэтому, чтобы не запугивать себя лишний раз, они занавешивают зеркала. Иначе они не покажут им страшные события, происходившие в доме, например, тело усопшего.

Алевтина Кузнецова