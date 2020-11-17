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Каким знакам нравится дарить подарки больше, чем получать

Вечерняя Москва8 часов назад
Фото: depositphotos

Представители человеческого рода делятся на два вида: тех, кто любит делать подарки, и тех, кому приятнее их получать.

Астрологи назвали пять представителей знаков зодиака, которые любят делать других людей счастливыми.

Телец

Первыми в списке любителей делать приятные сюрпризы идут Тельцы. Астрологи уверяют, что представители данного знака зодиака живут в материальном, действительном мире, лишенном умозрительных мечтаний и фантазерства. Подобным образом они взаимодействуют с другими людьми, стараясь выбрать в качестве подарка что-то материальное и роскошное. Их подарки запоминаются на всю жизнь.

Рак

Ракам нравится дарить улыбки своим близким. К выбору сюрпризов они подходят увлеченно, делая акцент на душевности подарка. В отношении презентов раки очень гибки: они могут подарить как вещь, так и яркое воспоминание.

Скорпион

Третье место в списке любителей делать подарки заняли Скорпионы. Кажется, будто у них есть способность угадывать чужие мысли без подсказок ближних. Таким образом скорпионам дается возможность показать, насколько они ценят свое окружение.

Весы

Весы — творческие натуры. Выбор подарка — прекрасный способ для них продемонстрировать свои творческие способности. Процесс выбора подарка заряжает их позитивом и дарит шанс показать свой безупречный вкус.

Рыбы

Рыбы, как и Весы, тоже очень любят искать и подбирать подарки для других людей больше, чем для себя. Их выбор может подчеркнуть индивидуальность адресата подарка.

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