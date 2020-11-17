4 приметы, которые сулят счастье

Наверное, каждый из нас хочет быть счастливым и желает, чтобы его день был наполнен только радостными событиями.

Существует практика, которая учит обращать внимание на хорошие, наполняющие события, благодарить Вселенную за то, что есть и с позитивом смотреть на мир.

Какие же маленькие радостные открытия в повседневной жизни могут означать для нас встречу с возможным счастьем и благополучием?

Листья растений необычной формы. Наверное, эта примета известна каждому – найти четырехлистный клевер или пятилистник сирени, а затем его съесть – к счастью. Жаль, что для нахождения этих растений нужно теплое время года, но…всегда можно ими запастись впрок! Главное – не забыть загадать желание.

Встреча с людьми, которые сейчас находятся в состоянии счастья и гармонии. Чаще всего здесь упоминается встреча с беременной женщиной или молодоженами. В разных традициях рекомендуются разные ритуалы, например, погладить живот или спросить, сколько времени, а по ответу судить, сбудется ли задуманное. Самое главное – порадоваться гармоничному и радостному состоянию другого человека и тогда это состояние притянется и в нашу жизнь!

Разбитая посуда. Эта примета уходит корнями в самые разные представления, например, звук бьющейся посуды может распугать злых духов, а избавляясь от старого, мы привлекаем новое. Отголоски этого поверья мы можем наблюдать на свадьбах – бокалы молодоженов бьются «на счастье». Однако, увлекаться и бить специально посуду не стоит, лучше порадоваться, если она случайно разбилась. И, конечно же, категорически нельзя ее склеивать и оставлять дома, а уж тем более из нее есть и пить.

Красивые явления природы, например, двойная радуга. Ее созерцание сулит счастье и удачу. А еще можно увидеть падающую звезду и загадать желание, ведь не просто же так сами звезды падают на землю? Кроме того, всякий раз, когда мы замечаем красоту мира и восторгаемся ей, мы создаем вокруг себя пространство радости, любви и удачи. Это работает, только если мы по-настоящему очарованы и восхищены.

Диана Сабитова