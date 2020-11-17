Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Как провести конец 2020 года, чтобы удачно встретить 2021

Вечерняя Москва9 часов назад
Фото: depositphotos

Период ретроградного Марса, который длился два месяца, подошел к концу. Теперь всем знакам зодиака нужно проанализировать произошедшее и понять, что же делать дальше.

Овны

Овнам после ретроградного Марса нужно высвобождать накопившуюся энергию. Лучше всего подойдут физические нагрузки. Спорт избавит от лишних мыслей и поможет взбодриться. Также важно уделить время личным проблемам, в последнюю очередь обращая на окружающих.

Тельцы

Этим знакам зодиака может сильно достаться от воинственного марса. Тельцы способны впасть в депрессию или вспомнить про свое хроническое заболевание. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Близнецы

Звезды подталкивают этих знаков зодиака на сближение с родственниками. Близнецам необходим адекватный диалог с родными, в котором никто не будет переходить на личности. Не помешают и новые любовные отношения.

Раки

Ретроградный Марс подарил Ракам шанс сменить место работы или даже профессию. Для женщин этого знака зодиака пришло время подумать о расставании с нерешительным возлюбленным.

Львы

Для этих знаков зодиака осень принесла депрессивное чувство. К ноябрю Львам удалось ощутить свое бесстрашие перед проблемами и обрести спокойствие.

Девы

Ретроградный Марс преподнес им трудности в виде бумажной волокиты и финансовых сложностей. Девы научились справляться с такими проблемами, поэтому они на пути их решения.

Весы

Этим знакам лучше не поддаваться на провокации окружающих и пытаться сохранить чувство равновесия. Если удастся с этим справиться, впереди — воплощения грандиозных планов.

Скорпионы

Марс научил Скорпионов научились быстро решать возникшие трудности. Этот навык останется с ними и дальше. Скорпионам осталось обрести уверенность и оптимизм.

Стрельцы

Этих знаков зодиака затянула осенняя хандра. Плохое настроение для Стрельцов стало нормой, поэтому в отношениях с близкими — преимущественно выяснение отношений. Звезды советуют срочно менять ситуацию.

Козерогам

После ретроградного Марса Козерогам не хватает самостоятельности. Особенно это касается денежного вопроса. Конец года — лучшее время начать свободную жизнь.

Водолеи

Этим знакам зодиака звезды советуют немного расслабиться и порадовать себя дорогим подарком.

Рыбы

Рыбам советуют найти время для спортивных и уходовых процедур. После череды неурядиц пришел момент привести свой внешний вид в порядок.

Последние новости
Астрологи выяснили, каким знакам зодиака нравится делать подарки больше, чем дарить
Астрологи перечислили наименее развитые знаки зодиака среди мужчин
Участник «Битвы экстрасенсов» предупредил об испытании ужаснее COVID-19
Знаки зодиака

Читайте также

Укрепляем позиции — финансовый гороскоп на 18 ноября

Не создавайте себе проблем — любовный гороскоп на 18 ноября

Добиваемся своего мягкими методами — гороскоп на 18 ноября