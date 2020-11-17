Как провести конец 2020 года, чтобы удачно встретить 2021

Период ретроградного Марса, который длился два месяца, подошел к концу. Теперь всем знакам зодиака нужно проанализировать произошедшее и понять, что же делать дальше.

Овнам после ретроградного Марса нужно высвобождать накопившуюся энергию. Лучше всего подойдут физические нагрузки. Спорт избавит от лишних мыслей и поможет взбодриться. Также важно уделить время личным проблемам, в последнюю очередь обращая на окружающих.

Этим знакам зодиака может сильно достаться от воинственного марса. Тельцы способны впасть в депрессию или вспомнить про свое хроническое заболевание. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Звезды подталкивают этих знаков зодиака на сближение с родственниками. Близнецам необходим адекватный диалог с родными, в котором никто не будет переходить на личности. Не помешают и новые любовные отношения.

Ретроградный Марс подарил Ракам шанс сменить место работы или даже профессию. Для женщин этого знака зодиака пришло время подумать о расставании с нерешительным возлюбленным.

Для этих знаков зодиака осень принесла депрессивное чувство. К ноябрю Львам удалось ощутить свое бесстрашие перед проблемами и обрести спокойствие.

Ретроградный Марс преподнес им трудности в виде бумажной волокиты и финансовых сложностей. Девы научились справляться с такими проблемами, поэтому они на пути их решения.

Этим знакам лучше не поддаваться на провокации окружающих и пытаться сохранить чувство равновесия. Если удастся с этим справиться, впереди — воплощения грандиозных планов.

Марс научил Скорпионов научились быстро решать возникшие трудности. Этот навык останется с ними и дальше. Скорпионам осталось обрести уверенность и оптимизм.

Этих знаков зодиака затянула осенняя хандра. Плохое настроение для Стрельцов стало нормой, поэтому в отношениях с близкими — преимущественно выяснение отношений. Звезды советуют срочно менять ситуацию.

После ретроградного Марса Козерогам не хватает самостоятельности. Особенно это касается денежного вопроса. Конец года — лучшее время начать свободную жизнь.

Этим знакам зодиака звезды советуют немного расслабиться и порадовать себя дорогим подарком.

Рыбам советуют найти время для спортивных и уходовых процедур. После череды неурядиц пришел момент привести свой внешний вид в порядок.