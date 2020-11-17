Гороскоп на 2021 год для Рыб

Прогноз на 2021-й год для Рыб немного туманный, ничто нельзя сказать наверняка, придется сложить плавники и плыть по течению.

Зато сами Рыбы в это время превратятся в Шерлоков: с легкость будут разоблачать тайны окружающих. Свои планы и цели же нужно пытаться удержать в секрете: их реализация будет во многом зависеть от внешних обстоятельств. Но играть в фаталиста и перекладывать ответственность за все на судьбу тоже не стоит. Чтобы двигаться в потоке, нужно научиться «ловить волну». Говорим вам по секрету: такая возможность будет с середины мая до августа, когда Юпитер зайдет погостить в ваш знак. Только чур тссс. Мы ничего не говорили.

Начало года будет немного скучным — ярких событий будет мало. Но может это и неплохо: ничто не будет отвлекать от работы и семьи. Трудолюбие и упорство поможет впечатлить руководство и подготовить зону для повышения. А внимание к близким — укрепить отношения.

Тем более уже весной личные связи отойдут на второй план, а Рыбы сфокусируются на достижении материальных целей. Их не остановить: как танк, медленно, но верно они будут двигаться к намеченному.

В конце лета спокойствие сменится волнением. Во-первых, звезды готовят вам испытания, причем в разных сферах жизни. Чтобы их пройти, запомните: на работе не стоит рисковать, а в личной жизни следует проявить настойчивость. Во-вторых, вас ждет судьбоносное знакомство. Не волнуйтесь, вы его не пропустите: сразу поймете, что и как, как только это произойдет.

Кстати, Рыбы, как давно вы занимались творчеством? Самое время вспомнить старые таланты.

В финале года поводов для волнения прибавится. Но не стоит принимать все близко к сердцу: со всем можно справиться играючи, если не пускать ситуацию на самотек. И если остались спорные вопросы — самое время их разрешить. Говорите напрямую и не увиливайте, но не будьте слишком драматичны: конфликт — это не трагедия, в нем есть место улыбкам.