Добиваемся своего мягкими методами — гороскоп на 18 ноября

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге добавляет целеустремленности, которую можно пустить на разные цели — от разжигания «священных войн» до эффективного преодоления кризиса, борьбы со злым роком и героического взятия последнего барьера.

День важен для тех, кто много рискует, руководит большим коллективом или сложным производством, ведет военные действия. Потеря баланса и меры грозит убытком, травмой, аварией, беспорядком. Опасны ревность, фанатизм, злоупотребление силой и властью. Более конструктивный путь — контроль за страстями, дальновидность, мудрость, уважение к закону, традициям и авторитетам.

Овен

Сегодня Овны склонны игнорировать мирные форматы поведения и выбирать воинственные, вести себя героически или агрессивно, вызывающе. Есть риск травм. Не стоит портить отношения с начальством, властями и старшими, даже если вы выходите из игры и закрываете страницу: велика вероятность заслужить на будущее ненависть злопамятных влиятельных лиц или оставить плохой след в своей официальной биографии.

Телец

Тельцам лучше не откладывать оставшиеся дела. День обеспечивает уверенность, подсказывает правильные решения, дает защиту в случае каких-либо приключений или острых ситуаций. Если не закончен важный разговор, стоит возобновить его прямо с утра. Подходящий момент для посещения учреждений, контакта с иностранными структурами, улаживания юридических и этических проблем, оформления пакета документов.

Близнецы

Близнецам в этот день предстоит настроиться на серьезный лад и заняться важным практическим делом: защитой своих прав или активов, закрытием долгов. Возможны расходы. Не стоит откладывать контакт со страховой или фискальной структурой, с клиникой, банком, архивом, госучреждением. Не время для беспечности, романтики и авантюр любого рода. Желательно не рисковать, соблюдать технику безопасности.

Рак

Сегодня Ракам важно продемонстрировать уважение к традиции, закону или чужому авторитету. Даже если вы правы, стоит аккуратнее доказывать свою правоту. День не обещает мирной идиллии - но если никто не задет за живое, можно надеяться на взаимное великодушие и вынужденные разумные уступки. В переговоры (особенно неформальные) лучше вступать утром. Эффективно обсуждение родительско-детских прав.

Лев

Сегодня на повестке дня у Львов вряд ли будут развлечения или отдых. Этот день призывает к работе и выполнению долга, побуждает преодолевать кризис, заставляет спешить и рисковать ради завершения дел. На первом месте не комфорт и мир в отношениях, а результат. Техническое осложнение, аврал, профессиональный или этический конфликт возможны в ходе лечения, ремонта, строительства, ухода за питомцем.

Дева

Сегодня судьба на стороне Дев и в случае вмешательства злого рока защищает их. Но почивать на лаврах им не удастся, ради успеха предстоит взять некий барьер. Возможно, вам придется еще раз продемонстрировать свои достижения или творческий потенциал, доказать свое профессиональное мастерство, педагогический авторитет или хорошую спортивную форму, преодолеть любовный, финансовый или деловой кризис.

Весы

Весы сегодня вынуждены заняться фундаментальным аспектом своей частной или профессиональной жизни. Придется забыть о личном комфорте ради более крупной цели: блага семьи, торжества идеи. Этот день сеет раздоры, обостряет семейные и супружеские конфликты, ревность, кровную вражду, деловую конкуренцию, проблемы с жильем и недвижимостью. Важно иметь ресурсы или другие практические рычаги влияния.

Скорпион

Сегодня звезды дадут Скорпинам пищу для размышлений, повод для встречи или тему для разговора, но в нагрузку организуют те или иные проблемы. Возможны вспышки страстей в близком окружении, поломки, массовые беспорядки, опасные моменты и другие приключения в дороге. Возрастет и риск травм. Несмотря на условия, приближенные к боевым, есть все шансы получить задуманный результат и добиться успеха.

Стрелец

Сегодня внимания Стрельцов требуют личные или совместные ресурсы. Темой дня может стать кризис или роковой рубеж: получение наследства, банкротство, долг, налоговое бремя, передача прав или ответственности. Велик риск проигрыша, убытка, потерь, ограблений, расходов, поломки и порчи вещей. Ради выживания может быть разморожен неприкосновенный резерв. Не рекомендуются авантюры, покупки и вложения.

Козерог

Сегодня Козероги в шаге от кризиса. Многие из них спровоцируют его сами, своими действиями или реакциями. Спусковым крючком событий может стать самолюбие, амбициозность, фанатизм, ревность, зависть, упрямство, ненужный героизм, нежелание сдавать позиции. Миролюбивые Козероги могут стать жертвой домашних или других споров, войн за права или территорию. Не помешает поддержка в лице старого друга.

Водолей

Сегодня Водолеям важно не стать заложниками прошлого, жертвами хронической болезни, профессионального долга или роковых внешних обстоятельств. Этот день обостряет правовые проблемы, усиливает риск технических сбоев, подогревает культурные и национальные разногласия. Риск приключений возрастает, если вы путешествуете, ведете дела с иностранцами, иногородними или носителями чуждого вам менталитета.

Рыбы

На фоне своих друзей, коллег, знакомых Рыбы сегодня выглядят любимцами небес. Проблемы обходят многих Рыб стороной, а удачные шансы к их услугам. Однако некоторые представители знака все же найдут себе приключения. Моменты убытков, конфликтов, рисков и беспокойств гарантированы Рыбам-авантюристам: они могут расплатиться за опасные игры с деньгами, чужими ресурсами, идеями, властью или законом.