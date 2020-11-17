Не создавайте себе проблем — любовный гороскоп на 18 ноября

Сейчас стоит чаще прислушиваться к мнению второй половинки и не выливать на нее все свои эмоции.

Овен

Сегодня Овны могут испытать не самые приятные чувства из-за некоторых слов второй половинки. Постарайтесь в ответ не наговорить лишнего, иначе отношения рискуют обостриться и перерасти в конфликт. Если вы еще не нашли свою половинку, сегодня велик шанс ее встретить.

Телец

Звезды подсказывают Тельцам, что этот день желательно полностью посвятить любимому человеку. Отложите все свои дела и встречи с друзьями. То, что сегодня произойдет между вами, повлияет на отношения в течение длительного времени. Одиноких Тельцов ждет приятный сюрприз.

Близнецы

Сегодня только от вас будет зависеть, насколько хорошим будет настроение вашего любимого человека, насколько он доброжелательно отнесется к тем или иным вашим желаниям. Одиноким Близнецам звезды советуют в отношении противоположного пола действовать решительнее и азартнее.

Рак

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Раков к обсуждению с любимым человеком текущей ситуации. Наиболее правильная тактика – это поиск баланса интересов и доброжелательность. Одиноких Раков окружат знаками внимания страстные поклонники.

Лев

Не исключено, что сегодня вы испытаете некоторое охлаждение чувств по отношению ко второй половинке. Постарайтесь дать себе возможность разобраться в причинах этого. Одиноких Львов ждет интересный и насыщенный романтическими приключениями день.

Дева

Вряд ли в этот день Девы сами знают чего хотят, но почему-то уверены, что об этом догадывается любимый человек. Постарайтесь не усложнять отношения из-за вашего переменчивого настроения. Если вы пока одиноки, приложите для реализации своего плана всевозможные усилия.

Весы

Текущее положение планет говорит, что залог успешных отношений с объектом вашей страсти – это согласованность мнений и взвешенность решений. Без одобрения партнера вам не стоит предпринимать важных решений. Одинокие Весы проявят осторожность с окружающими.

Скорпион

Для Скорпионов в отношении объекта их симпатии будет важным не перепутать любовь и страсть. Постарайтесь разобраться в чувствах, и только потом действуйте. Если вы пока одиноки, представитель противоположного пола вызовет в вас приятное волнение и трепет.

Стрелец

Если сегодня вы все четко просчитаете и разложите по полочкам, то у вас есть шанс восстановить отношения с любимым человеком. Главное – старайтесь предугадать развитие событий. Одиноких Стрельцов ждет попытка разгадать мотивы поведения потенциального избранника.

Козерог

Звезды подсказывают Козерогам, что не стоит возлагать серьезных надежд на вторую половинку. Постарайтесь сами руководить ситуацией, у вас это получится намного лучше. Если вы пока одиноки, сейчас наиболее подходящее время для реализации своей давней мечты.

Водолей

Не исключено, что сегодня некоторым Водолеям придется бороться со стереотипами любимого человека. Вряд ли партнер захочет с ними расстаться, поэтому, может быть, вам с ними смириться? Одинокие Водолеи обраться к помощи друзей в поиске второй половинки.

Рыбы

Если в этот день вам будет трудно адекватно оценивать поступки любимого человека, постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны. Возможно, вам мешает субъективность в отношении партнера. Одиноким Рыбам звезды советуют снять розовые очки и отнестись ко всему реалистичнее.