Укрепляем позиции — финансовый гороскоп на 18 ноября

Сегодня стоит поднимать свой авторитет и отстаивать личные границы.

Овен

С утра звезды советуют Овнам решительно менять стиль и методы своей работы. Старайтесь избавляться от всего, что тормозит ваши дела и мешает движению вперед. Возможны позитивные сдвиги в карьере, поскольку вышестоящее начальство будет настроено по отношению к вам доброжелательно. Между тем во второй половине дня могут быть осложнения в работе тех, кто имеет отношение к торговле.

Телец

Тельцам в этот день звезды советуют настроиться на восприятие поступщих извне импульсов. От вас сейчас не требуется инициатива, но зато вы сможете прекрасно подстроиться под запросы, исходящие от деловых партнеров и клиентов. Поэтому работа в сфере обслуживания складывается успешно. После полудня может произойти небольшой сбой в рабочем ритме.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня удастся решать любые практические вопросы, связанные с обслуживанием техники и механизмов. Старайтесь максимум внимания уделить деталям в работе. Успешно пойдет работа, которая предполагает плотное сотрудничество и взаимодействие с коллегами по трудовому коллективу. После полудня строже соблюдайте правила техники безопасности.

Рак

У Раков наиболее удачное время будет в утренние часы. Успешно поработают консультанты сетевого маркетинга, работники салонов красоты, игровых и фитнес-клубов, а также театров, концертных и выставочных залов. Также это прекрасное время для посещения факультативных занятий учащимися. После полудня не следует подписывать договора.

Лев

Львам этот день звезды советуют не терять понапрасну. Первая половина дня складывается благоприятно для урегулирования любых вопросов материального плана. Где бы вы ни оказались и что бы ни делали, всюду вы преуспеете в наведении порядка. После полудня могут возникнуть неожиданные технические сбои и конфликтные ситуации с коллегами.

Дева

У Дев в этот день наблюдается ускорение интеллектуальной активности. Если вы используете это время для учебы, то сможете относительно легко и быстро усвоить учебный материал. Также это прекрасное время для тех, чья работа связана с частыми поездками, контактами, обменом мнений и обработкой документов. После полудня нежелательно вступать в контакты с начальством.

Весы

У Весов этот день складывается благоприятно для повышения уровня профессионального мастерства. В первой половине дня будет для этого наиболее удачное время. Кроме того, вы будете находиться в прекрасной физической форме, и энергии будет достаточно для выполнения большого объема работы. Во второй половине дня могут осложниться дела у тех, кто в это время находится в деловых поездках.

Скорпион

У Скорпионов этот день складывается в целом благоприятно для выполнения профессиональной деятельности. В первой половине дня будет идеальное время для самообучения – старайтесь к этому подходить самостоятельно, начиная от выбора тем для изучения и заканчивая планированием личного времени для учебы. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых поездок и встреч.

Стрелец

Возможно, что Стрельцы в этот день получат возможность для дополнительной подработки. Например, вас могут обеспечить частными заказами, и это даст вам приличную финансовую прибавку к бюджету. Не исключено, что утром вам позвонит работодатель и попросит выйти поработать сверхурочно с оплатой часов в двойном размере. Во второй половине дня никому не давайте денег взаймы.

Козерог

Козерогам этот день благоприятствует в любых коллективных делах. Например, это хорошее время для работы в составе небольшой творческой группы, где весьма демократичный стиль делового общения. Вы будете более восприимчивыми к новой информации. Это также хорошее время для составления среднесрочного плана для своей деятельности.

Водолей

Водолеи в этот день могут рассчитывать на положительные сдвиги в карьере. Это особенно почувствуют те, кто работают в постоянном непосредственном контакте с начальством. В частности вы можете получить задание, которое не только будет очень хорошо оплачиваться, но и подчеркнет ваши особые доверительные отношения с начальством.

Рыбы

Для Рыб этот день благоприятен с точки зрения укрепления авторитета и деловой репутации в глазах тех людей, мнение которых для вас важно. Первая половина дня складывается исключительно удачно для умственного труда, а также для контактов, поездок и работы с документами. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для работников коммунальных и городских служб.