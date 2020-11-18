Ставки слишком высоки — гороскоп на 19 ноября

4-5 лунные сутки. Сегодня высоки ставки. Все хорошее стоит дорого.

Расточительность соседствует с экономностью и попыткой щедрости за чужой счет. Практичная Луна в Козероге советует пользоваться старыми ценностями и резервами, не спешить вкладываться в будущее. В силе схема «блага к благам, деньги к деньгам». Максимум бонусов получит тот, у кого больше рычагов влияния. Остальным будет предложено с благодарностью взять то, что дадут, может быть навязано что-то старомодное, морально устаревшее или ненужное. Возможна запоздалая награда, благодарность, компенсация. Стоит контролировать запросы и быть разборчивее.

Овен ‌‌

День напомнит Овнам о тупиках в их старых планах, о необходимости (или скорой возможности) сменить цель, профессию, место работы или модель карьеры. Нелегко придется Овнам, желающим сохранить свой нынешний статус и удержать прежние позиции. Не стоит бороться с кардинальным кризисом отношений, но рано и хоронить их: есть надежда остаться друзьями или удачно трансформировать союз в близком будущем.

Телец

Тельцам сегодня стоит всячески беречь сложившиеся в прошлом полезные контакты с влиятельными людьми и инстанциями, дома и за рубежом. Также, сейчас важно оценить преимущества полученного образования, не забыть азы профессионального мастерства и укрепить базовые основы своего мировоззрения. При этом звезды не советуют цепляться за конкретные старые планы: очевидно, что часть из них обесценилась.

Близнецы

Близнецам не стоит планировать на этот день начинания, свободное творчество или романтику. Придется соблюдать режим, держаться в рамках, предписанных законом, традицией или старыми обязательствами. Подчинение сегодня мудрее и актуальнее бунта, нужно принять суровую реальность. В случае любовной драмы, денежного кризиса, ухудшения здоровья или жестких санкций важно извлечь из опыта должный урок.

Рак ‌‌

Ракам сегодня необходимо понимать закономерность событий. Видеть объективный раклад ролей особенно важно в случае долгой тяжбы, идущей к концу. Если кто-то сильнее вас или имеет больше законных прав, вам вряд ли удастся восстановить «сферическую справедливость в вакууме». Полюбовное соглашение возможно, если вы пользуетесь своими преимуществами, но не претендуете на то, что вам не принадлежит.

Лев ‌‌

Львам сегодня придется подчиняться роковому стечению обстоятельств, опираться на старую систему приоритетов и ценностей, доводить до конца планы. Диктовать правила может профессиональный долг, дедлайн, здоровье, домашняя ситуация, комплекс нужд подопечных. Пригодится надежный персонал. Чем обширнее опыт и выше квалификация, тем меньше будет лишних жертв. Важно действовать в старом правовом поле.

Дева ‌‌

Девам сегодня не стоит опасаться осечек и других неприятных сюрпризов. Талант, мастерство или опыт позволят им удержаться на взятой ранее высоте, подтвердить свои привилегии и укрепить авторитет, завоевать почет и уважение. Благополучно завершится любовная драма, творческий кризис. Возможны временные препятствия, если речь идет о вознаграждении, крупной денежной компенсации или щедром подарке.

Весы ‌‌

Весам звезды намекают, что сегодня от них зависит немногое. Долгая история закончится согласно ее собственной логике, мнения отдельных людей не будут иметь значения. Возможно, вы получите меньше, чем думали, или вам придется делать непростой стратегический выбор. Если вы захотите большего, придется побороться - например, доказать свои права на территорию, недвижимость, должность или наследство.

Скорпион

Скорпионам сегодня важно не пасть духом и верить в успех. Даже при наличии препятствий звезды гарантируют положительный исход. Не исключено, что вы придете к расчетному результату в конце пути, получив награду за прозорливость, профессионализм, терпение или верность идее. На вашу сторону встанут нужные люди или сама судьба. Не все будет гладко: возможно, у вас будут потери или тайные завистники.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на стабилизацию материального положения - но не исключено, что за это придется заплатить немалую цену. Чем расточительнее вы были прежде, тем выше такая вероятность сейчас. Но вы в выигрыше, если были хозяйственны и бережливы: умело вкладывали и приумножали средства, с умом тратили. Внимания может требовать резервный капитал, наследство, коллекция ценностей.

Козерог

Сегодня судьба бросит Козерогам спасательный круг в минуту кризиса. Многих Козерогов выручит их опыт, привычка или профессионализм. Если ваше положение стабильно, у вас будет материальный или моральный ресурс для помощи друзьям. Ваш успех в любви, карьере, партнерстве, финансовых и юридических делах сегодня переменчив. Важно знать свои права, контролировать аппетиты и быть разборчивее в выборе.

Водолей

Сегодня Водолеи могут сорвать куш в последнюю минуту или получить от судьбы подарок, который им больше не нужен. Может наконец окупиться прежняя жертва, решиться личный, финансовый профессиональный или правовой вопрос. Вам стоит принять запоздалый приз, хотя бы в качестве трофея и сувенира на память. Опасны ответные широкие жесты: они могут не освободить вас от прошлого, а закабалить на будущее.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день вернет уверенность в завтрашнем дне. Звезды напоминают, что это скорее психологическое подспорье, чем основа для построения реальных планов на будущее, и не советуют возводить на этой почве шаткий замок своей новой мечты. Идущие перемены могут превратить ваши прежние надежды в пережиток прошлого. Не стоит делать взносы в коллективный бюджет, вкладывать средства в крупный проект.