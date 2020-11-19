Желания исполняются — любовный гороскоп на 19 ноября

Все ваши романтические мечты превращаются в реальность. Наслаждайтесь.
В этот день вам придется решить какие чувства связывают вас и любимого человека. Действуйте в зависимости от вывода: любовь это или просто привычка. Одинокие Овны не станут сдерживать фантазию относительно потенциального партнера, которого вы видите каждый день.
Если ваша пассия в этот день столкнется с разочарованием и впадет в депрессию, приложите максимум усилий для того, что партнер почувствовал себя любимым и нужным. Одиноких Тельцов в личных отношениях ждет быстрая и легкая победа благодаря чувству юмора.
Не исключено, что в этот день Близнецы задумаются над тем какими должны быть идеальные отношения. Звезды советуют реалистичнее смотреть на ситуацию и не стремиться к недостижимому. Если вы пока одиноки, в поиске потенциального избранника доверяйте интуиции.
Не исключено, что в этот день ум и душа многих Раков будут противоречить друг другу. Постарайтесь не погружаться в размышления и полагайтесь на голос сердца. Одинокие Раки поймут что им надо меньше рассуждать и больше действовать в нужном направлении.
Звезды подсказывают, что вам будет трудно смириться с обстоятельствами, если вы полностью не доверитесь партнеру. Старания любимого человека максимально смягчат последствия ситуации. Одинокие Львы успешно справятся с сомнениями относительно нового знакомства.
Сегодня вашим чувствам потребуется основательная встряска. Если любимый человек ненароком заставил вас испытать ревность, у вас будет шанс понять как дорог вам партнер. Одиноким Девам звезды советуют в поиске второй половинки составить план и действовать в соответствии с ним.
Не исключено, что сегодня некоторые Весы почувствуют потребность изменить характер, чтобы больше соответствовать представлениям любимого человека. Постарайтесь вначале выяснить предпочтения партнера. У одиноких Весов есть шанс встретить человека своей мечты.
Возможно, сегодня некоторые Скорпионы будут настроены не самым оптимистичным образом. Звезды советуют вспомнить, что ваши чувства взаимны и для пессимизма нет причин. Если вы пока одиноки, попробуйте обратить на себя внимание делового партнера.
Сегодня вам будет трудно понять некоторые поступки своей пассии. Впрочем, звезды советуют не прибегать к логике. Попробуйте почувствовать сердцем истинную причину. Одинокие Стрельцы могут проявить чрезмерную критичность по отношению к потенциальным партнерам.
Астрологические тенденции этого дня подтолкнут многих Козерогов к спонтанности и импульсивности в поступках. Впрочем, сейчас с вашей пассией это может быть наиболее правильной тактикой. Если вы пока не встретили любовь, не отступайте перед препятствиями.
Не исключено, что сегодня вам захочется провести как можно больше времени рядом с любимым человеком. Проявите все свое обаяние для того, чтобы партнер отложил дела и посвятил вас досуг. Одиноких Водолеев ждет удача и исполнение заветного желания, связанного с личной жизнью.
В этот день Рыбам звезды советуют не сидеть дома. Отправляйтесь вместе с любимым человеком активно провести свободное время. Это сблизит вас и принесет новые впечатления. Если вы пока одиноки, поход в места развлечений подарит волнующую встречу.