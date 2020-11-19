Эмоциональный настрой — фактор успеха — финансовый гороскоп на 19 ноября

Сегодня ваша карьера зависит от вашего настроения. Поднимайте его всеми доступными способами.

Овен ‌‌

У Овнов этот день складывается благоприятно для работы с информацией. Ваши интеллектуальные возможности будут выше среднего уровня, что позволит вам относительно легко оперировать информационными потоками. Немаловажную роль в этом сыграет ваша тяга к знаниям, любознательность, желание узнать, как устроен этот мир. Преуспевают те, кто занимается консультированием, торговлей.

Телец

У Тельцов благоприятный день для успешного продвижения в карьере. Но для этого вы должны доказать, что умеете успешно решать практические вопросы, находящиеся в пределах вашей компетенции. Возможно, вам придется вспомнить о некоторых методах работы, которыми вы пользовались в прошлом. Тем, кто ищет новую работу, звезды не советуют проходить собеседование у потенциального работодателя.

Близнецы

У Близнецов этот день складывается успешно для умственного труда. Основным стимулом к работе будет ваша личная заинтересованность и тяга к знаниям. В это время улучшатся ваши отношения деловыми партнерами из других стран и регионов. Вы сможете продемонстрировать коллегам глубину своих профессиональных познаний.

Рак ‌‌

Ракам в этот день звезды советуют сосредоточить свое внимание на урегулировании финансовых вопросов. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок, поднимать на повестку дня вопросы о возвращении долгов. Наиболее предпочтительный стиль работы связан со свободным выполнением дел без жесткой привязки к графику. Вы преуспеете, решая вопросы по мере их поступления.

Лев ‌‌

У Львов в этот день улучшаются внешние обстоятельства, что значительно облегчает выполнение профессиональных обязанностей. Наиболее удачно пойдут дела у тех, кто работает в составе коллектива единомышленников в фирмах, построенных преимущественно на деловом партнерском взаимодействии. Вашей работой останутся довольными заказчики, клиенты, покупатели.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют сосредоточить максимум внимания на выполнении текущих плановых заданий. Постарайтесь не расслабляться и сделать как можно больший объем работы – сегодня у вас это получится. Ваши успехи в работе не останутся незамеченными начальством. В результате вам могут расширить круг профессиональных обязанностей с повышением зарплаты.

Весы ‌‌

Это благоприятный день для Весов, профессионально занимающихся рекламной раскруткой и продвижением товаров на рынке. Преуспевают работники рекламных и дизайнерских студий, агенты сети дистрибуторов, разного рода посредники. Также это хорошее время для представителей профессий, призванных сделать жизнь людей приятнее, удобнее и здоровее.

Скорпион

Скорпионам в этот день необходимо сосредоточить внимание на тех делах, которые были отложены в долгий ящик. Сейчас самое время вернуться и довести начатые дела до конца. Преуспевают работники агентств по сделкам с недвижимостью, сотрудники жилищно-коммунального и городского хозяйства, строительных и ремонтных организаций, а также дизайнеры по интерьеру.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся легко работать с информационными потоками. Поэтому любая работа, связанная с деловыми контактами, поездками, оформлением документов или подготовкой отчетов пойдет успешно. Вы сможете расширить круг деловых знакомств и за счет этого успешно решать некоторые профессиональные вопросы. Ведь в вашем распоряжении будут ресурсы других людей.

Козерог

Козерогам звезды советуют делать ставку на ту работу, которую вы хорошо знаете и умеете. Традиционный стиль работы окажется более предпочтительным. Ваши доходы и производительность труда вырастут, если вы будете ориентированы на сотрудничество с коллегами. Хорошо использовать этот день для восстановления отношений с теми коллегами, с которыми вы находились в конфликте.

Водолей

У Водолеев сегодня многие дела пойдут легко и непринужденно, если вы начнете этот день с оптимистичным настроением, без малейшей тени сомнения в том, что у вас все получится. Именно ваш эмоциональный настрой сегодня будет определяющим фактором успеха. Отдавайте предпочтение новым делам, в которых вы смогли бы проявить свои творческие способности.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день лучше всего удастся поработать в привычных и комфортных условиях. Это относится к тем, кто работает на дому или у кого в офисе все предусмотрено для удобства и производительного труда. Сейчас возрастают ваши шансы на получение дополнительных доходов за счет подработки во внеурочное время, на полставки или по совместительству.