Почему не стоит строить отношения с Козерогами

Козерог (22.12 – 20.01), земной знак, отличается целеустремленностью и способностью стойко преодолевать жизненные препятствия.

Интеллект Козерога и его упорство позволяют ему успешно занимать руководящие должности и добиваться хорошего материального положения. Если вы влюбились в Козерога, то, как и любому влюбленному человеку, вам покажется, что представителю этого знака присущи исключительно положительные качества. Но, когда первая волна влюбленности пройдет, проявятся те особенности характера знака, с которыми очень непросто совладать. У Козерога есть свой список «минусов», которые стоит оценить прежде, чем заводить с ним отношения.

1. Низкая эмоциональность и холодность присущи многим представителям знака. Козерог никогда не проявит свои чувства первым и уж точно не покажет их на публике. Даже в самых близких отношениях логика и расчет будут на первом месте. Романтика претит Козерогу, ему кажется, что она не имеет смысла. Козерог выбирает партнера тщательно, взвешивая плюсы и минусы. Он сравнивает кандидатов и остановится на самом выгодном во всех смыслах.

2. У Козерога отсутствует страх одиночества, поэтому, по большому счету, он долгое время может находится вне отношений и не переживать из-за этого. Он самодостаточен, у него всегда есть любимая работа, и построение отношений не является приоритетом.

3. Карьеризм в отношении этого знака может иметь негативный оттенок, поскольку в своем стремлении достичь высокого статуса или должности Козерог забывает обо всем остальном. Если перед ним открываются большие перспективы, он выберет их в ущерб даже самым прекрасным романтическим отношениям.

4. Козерог по сути своей достаточно зануден и подвержен депрессии, особенно, когда что-то идет не по его плану или он вдруг понимает, что не сможет достигнуть поставленной цели. Выбирается он из подобных состояний долго, трудно и попутно выматывает этим близких.

5. Бескомпромиссность, а иногда и беспощадность может быть свойственна Козерогу как при продвижении по карьерной лестнице, так и в личных отношениях. Если кто-то встанет на пути к его цели или предаст Козерога, он будет «растоптан» без надежды на восстановление отношений.

Если вас не пугают такие проявления характера, стройте отношения и будьте счастливы.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог