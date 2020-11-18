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Каким знакам нужно позаботиться о здоровье 18 ноября

Крестьянская жизнь1 час назад
Фото: depositphotos

Астролог Ирина Лавочникова дала рекомендации знакам зодиака на эту среду.

Овен

Сконцентрируйтесь на рабочих вопросах.

Телец

Отличное время для путешествий и учебы.

Близнецы

Непростой день, придется действовать в строго ограниченных рамках.

Рак

Позаботьтесь о своих партнерах, старайтесь не вступать в конфликты.

Лев

Самое время для решения любых рутинных задач, но не забудьте про отдых.

Дева

Займитесь творчеством, но будьте готовы к предвзятой оценке других.

Весы

День хорош для уборки и домашних дел.

Скорпион

День подходит для практического обучения.

Стрелец

Уделите время своим финансам.

Козерог

Позаботьтесь о себе и своем теле.

Водолей

Этот день полезно провести в уединении, подальше от шума или поработать удаленно.

Рыбы

Для слаженной работы в коллективе придется в чем-то уступить своим интересам.

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