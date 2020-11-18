Каким знакам нужно позаботиться о здоровье 18 ноября

Астролог Ирина Лавочникова дала рекомендации знакам зодиака на эту среду.
Сконцентрируйтесь на рабочих вопросах.
Отличное время для путешествий и учебы.
Непростой день, придется действовать в строго ограниченных рамках.
Позаботьтесь о своих партнерах, старайтесь не вступать в конфликты.
Самое время для решения любых рутинных задач, но не забудьте про отдых.
Займитесь творчеством, но будьте готовы к предвзятой оценке других.
День хорош для уборки и домашних дел.
День подходит для практического обучения.
Уделите время своим финансам.
Позаботьтесь о себе и своем теле.
Этот день полезно провести в уединении, подальше от шума или поработать удаленно.
Для слаженной работы в коллективе придется в чем-то уступить своим интересам.