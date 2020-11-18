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Астрологи рассказали, чем опасен следующий коридор затмений

Слово и Дело5 часов назад
Фото: depositphotos

Коридор затмений — астрологическое явление, характеризующееся несколькими затмениями подряд.

В период ближайшего коридора в ноябре-декабре стоит ждать перемен и исполнения желаний.

В полутеневое лунное затмение 30 ноября необходимо быть настороже: это непростой день, сулящий не только перемены, но и проблемы в любви и общении. Следует избегать сплетен и провокаций, чтобы не испортить отношения с близкими людьми. Зато это прекрасное время для обучения и различных хобби. Кроме того, есть возможность круто изменить свою судьбу.

Серия небесных являений заканчивается солнечным затмением 14 декабря, и астрологи назвали его одним из самых важных дней в году. Многие люди смогут в этот день претворить в жизнь свои самые сокровенные мечты.

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