Психолог рассказал, какие запахи помогают избавиться от стресса

Запах кофейных зерен помогает взбодриться в начале дня, а мандарины поддерживают энергию на нужном уровне.

Об этом заявила старший преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Нина Чупракова.

По ее словам, активизировать мыслительную деятельность в начале дня на дистанционной работе помогут кофейные зерна. Поэтому их рекомендуется держать рядом с рабочим пространством, как и вазу с цитрусовыми.

— В центре вашего пространства — на кухне или в комнате — обязательно поставьте вазу с апельсинами или мандаринами. Они, как маленькие солнышки, будут создавать вам настроение и давать энергию и силу в течение дня, — говорит Чупракову.

Запах апельсинов и других цитрусовых, по словам эксперта, избавляет организм от бессонницы. Еще один залог хорошего сна — пряные травы.