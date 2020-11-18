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Психолог рассказал, какие запахи помогают избавиться от стресса

Вечерняя Москва57 минут назад
Фото: depositphotos

Запах кофейных зерен помогает взбодриться в начале дня, а мандарины поддерживают энергию на нужном уровне.

Об этом заявила старший преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Нина Чупракова.

По ее словам, активизировать мыслительную деятельность в начале дня на дистанционной работе помогут кофейные зерна. Поэтому их рекомендуется держать рядом с рабочим пространством, как и вазу с цитрусовыми.

— В центре вашего пространства — на кухне или в комнате — обязательно поставьте вазу с апельсинами или мандаринами. Они, как маленькие солнышки, будут создавать вам настроение и давать энергию и силу в течение дня, — говорит Чупракову.
Запах апельсинов и других цитрусовых, по словам эксперта, избавляет организм от бессонницы. Еще один залог хорошего сна — пряные травы.
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