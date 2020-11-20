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Психологи рассказали, зачем человеку нужна семья

Мир244 часа назад
Фото: depositphotos

Все мы часто слышим, что семья – важная ячейка общества. У психологов есть научное объяснение, почему человеку нужно создать семь

Существуют несколько версий происхождений слово «семья». Оно может быть образовано от индоевропейского понятия, означающего территориальную общность. У древних славян это слово означало весь род, который жил вместе.

Сегодня под семьей подразумевается союз людей, где закладываются ценности, традиции, формируются навыки, создаются свои правила.

Психологи считают, что семья нужна человеку, чтобы переживать положительные эмоции, чувствовать себя комфортно. Кроме того, союз мужчины и женщины необходим для рождения детей. Именно в семье происходит разделение ценностей. В кругу близких всегда можно найти поддержку. Семья способствует росту и развитию личности.

Семья дает человеку уверенность в себе, является ресурсом, помогающим преодолеть трудности. Это надежный тыл, где всегда поддержат и помогут.

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