5 признаков человека, заражающего неприятностями

Мы живем в мире людей. Иногда в присутствии какого-то человека, мы начинаем ощущать дискомфорт, головную боль или сильное напряжение.

Психологи называют их «токсичными» людьми, а эзотерики – «энергетическими вампирами». Вот основные признаки таких людей.

1. Постоянное беспокойство – их нормальное состояние. В самой безмятежной ситуации они не чувствуют себя спокойно и постоянно тревожатся о том, что что-то может произойти. Им важно контролировать каждую деталь, чтобы чувствовать себя защищенно. Даже в общении с близкими, они будут постоянно высказывать опасения, накручивая себя и окружающих.

2. Пессимизм во всем – их вторая натура. Как бы все хорошо не было, всегда найдется то, что плохо. Они постоянно жалуются на внешние факторы и считают, что мир жесток и выбрал их вечной жертвой. Постоянное нагнетание страха и опасение, что что-то пойдет не так, не дают расслабиться. Если вы почувствуете, что начинаете видеть ситуацию в мрачных тонах и перестали рассчитывать на положительный исход событий – вы «заразились» негативом.

3. Попытки «исправить» недостатки окружающих и желание «научить жить правильно» – важный признак негативного человека. Он всегда лучше знает, где вам работать, как надо одеваться и как воспитывать детей. Учить других всегда легче, чем решать собственные проблемы. Поэтому, как только вы осознали, что рядом с вами такой советчик – бегите.

4. Постоянное присутствие частицы «но» в речи, которая переводит все положительные высказывания и комплименты в отрицание – важный знак. Даже высказывание о погоде «сегодня так солнечно, но слишком жарко» несет в себе негатив. Какой бы позитивной новостью вы не поделились, все будет сведено к тому, что ничего хорошего из этого все равно не получится.

5. Общаясь с такими людьми, вы можете заметить, что внутри вас они вызывают совершенно определенный отклик – это и будет самым верным показателем, что нужно держаться подальше. Самым ярким сигналом чужого негатива будет ваше ощущение опасности, особенно если физически вам никто не угрожает. В повседневном общении обратите внимание, не находитесь ли вы в постоянном напряжении в процессе общения: вы чувствуете желание прервать даже самый обычный разговор, вам сложно сосредоточиться, вы начинаете ощущать внутреннюю тревогу «на ровном месте».

Учитесь распознавать «негативных» людей и сводите общение к минимуму.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог