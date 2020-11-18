Как самоконтроль вредит нашему здоровью

Такое качество, как умение держать себя в руках (самоконтроль), довольно часто оценивается как положительное, ему специально учат, а людей, им обладающих, всячески поощряют.

И действительно, что может быть приятнее человека, который сдерживается и остается спокоен и невозмутим даже в самих сложных ситуациях?

Оказывается, такие сложности все-таки существуют. Все дело в том, что чувства и эмоциональные переживания человека никуда не деваются, они продолжают искать выход и дальше ситуация начинает развиваться по нескольким сценариям.

Например, человек сдерживается, но в определенных местах – он прекрасно справляется с рабочей ситуаций, а «отрывается» дома на близких людях или домашних животных. Тут он может быть и агрессивен, и жесток. Все дело в том, что накопленное напряжение требует выхода, и находит его в том месте, где не нужно держать себя в руках. Причем «вспыхнуть» такой человек может из-за малейшего недоразумения, только спичку поднеси.

Еще вариант – злость находит легальный выход в онлайн-играх, спорте, охоте – там, где можно кричать, оскорблять, убивать и быть жестоким, но как будто бы легально. Интерес к литературе и искусству, в которых описывается или показывается насилие, тоже может возникнуть на этой почве. Сразу оговоримся, что до конца снять напряжение это не поможет, но на время успокоение может наступить.

Еще один путь – человек продолжает держаться везде, убеждает сам себя, что он хороший и не может «потерять лицо». Тогда, вполне возможно, боль душевная начнет выходить в виде боли физической – создастся законное основание, чтобы ругаться и кричать. Да, такое тоже бывает, когда эмоции не находят выхода, тело начинает их «озвучивать».

Значит ли это, что сдерживаться не нужно, а нужно, наоборот, ярко эмоционально выражать свою отношение к происходящему? Верный ответ – выражать нужно то, что происходит, но в корректной форме. Например, называя чувства, которые сейчас есть, хотя бы самому себе, обсуждая свое состояние с близкими или с психологом. Главное – не отказывать себе в праве чувствовать и быть услышанным!

Диана Сабитова