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Что запрещают приметы на 19 ноября

Вечерняя Москва6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва

В этот четверг, 19 ноября, Православная церковь вспоминает основателя Спасо-Преображенского Хутынского монастыря Варлаама Хутынского.

Святой проживал в XII веке на территории Новгорода. Кроме того, христиане в этот день почитают и память епископа Павла Исповедника.

Считалось, что в этот день нельзя просить и давать деньги в долг, не стоит есть мясо и консервы — считалось, что это чревато болезнью и неприятностями. В этот день нельзя приходить с рыбалки без улова и ни в коем случае не стоит обижать домашних животных. Кроме того, в этот день запрещается сквернословить и ходить в грязной одежде.

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет снегопад, то зима будет снежной. Если погода безветренная, то скоро похолодает. Если вы увидите плиц, которые купаются в воде, то скоро потеплеет.

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