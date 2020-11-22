Подозрения съедят всю романтику — любовный гороскоп на 23-29 ноября

Венера в Скорпионе усилит в парах страсть, но она же сделает людей подозрительными и ревнивыми.

Они будут готовы ради любви на все, но тут же способны резко рвать отношения или мстить партнеру, если что-то не понравится. Если говорить о новых знакомствах, то сейчас возможны в полном смысле роковые, судьбоносные встречи с сильным накалом эмоций. Знакомства могут случаться в необычных или опасных условиях. Уже сложившиеся отношения станут сложными. Из них уйдут гармония и взаимопонимание. Люди начнут манипулировать друг другом. Даже у спокойных людей обстоятельства будут складываться так, что у них появится повод переживать из-за личной жизни. Сейчас очень важно не давать партнеру поводов для ревности и сомнений. Старайтесь проводить свободное время вместе. Уделяйте внимание интимной стороне отношений. Особенно сложными будут пятница и суббота — возможны отмены свидания, неадекватное поведение партнера, расставания и неприятные неожиданные события, вмешивающиеся в отношения.

Овен ‌‌

Влюбленным Овнам не стоит подавлять свою инициативу в середине недели - важно лишь не выйти за рамки, указанные партнером или поставленные судьбой. Пятница и суббота призывают к щедрому нестандартному ходу, самое время заглянуть вдвоем в пафосный ресторан или сделать пассии изысканный подарок.

Телец

С понедельника по четверг Тельцам важно обдумать ситуацию. Свой ход в любовной игре лучше отложить на уик-энд (тем более, что романтическую встречу в конце недели вам будет легко организовать по своему вкусу). Настало время сказать твердое «да» или «нет», а может быть, остаться на будущее друзьями.

Близнецы

На этой неделе звезды не советуют Близнецам что-либо резко менять в своей личной жизни. Не время для любовных подвигов: прогресс будет достигнут ценой здоровья, карьеры или не достигнут вовсе. Если вам кто-то понравился, не спешите наводить мосты: сейчас завязывать отношения либо поздно, либо рано.

Рак ‌‌

На этой неделе Ракам лучше действовать в любви мягкими методами. Вы обречены на поражение со вторника по четверг, зато в другие дни недели легко покорите пассию своей чувственностью, литературным или кулинарным талантом. С теми, кто не поддался вашим чарам, дружите, а дальше - будущее покажет.

Лев ‌‌

На этой неделе Львов выручит в любви принцип «меньше слов, больше действий». Общему дому стоит предпочесть гостевые отношения и выездные приключения. Это хороший способ продемонстрировать свои достоинства и отвлечь внимание от своих недостатков. Для совместной авантюры подойдут дни 25-26 ноября.

Дева ‌‌

На этой неделе Девы верны своим привязанностям и, по большей части, взаимно. Не помешает закрепить союз, которым вы дорожите. Если в понедельник вы уточните тайные мечты своей пассии, на выходные смело планируйте оригинальный сюрприз: ответная благодарность будет безгранична (в разумных пределах).

Весы ‌‌

Весы на этой неделе чувствительны к эротической, материальной и психологической граням любви. Возможен интерес к черной магии, есть риск стать объектом тайных манипуляций партнера или соперника. Будьте внимательны к подозрительным знакам в связи с подарками, едой, напитками и интимными атрибутами.

Скорпион

Влюбленных Скорпионов на этой неделе не раз выручит их проницательность. Уже в понедельник она поможет им угадать каприз пассии и основательно подготовиться к романтическому уик-энду. В выходные они смогут поразить воображение партнера сюрпризом, представ перед ним настоящими магами и волшебниками.

Стрелец

На этой неделе звезды советуют влюбленным Стрельцам проявлять активность 25 и 26 ноября. Не стоит анонсировать свои действия заранее. Сделав что-то не так, постарайтесь не оправдываться. От романтического уик-энда желательно отказаться, если вы плохо знаете друг друга (или давно не встречались).

Козерог

На этой неделе влюбленные Козероги - фаталисты. К счастью, фатум часто будет на их стороне, помогая либо укрепить удачные отношения, либо смириться с потерей. Наиболее сложной станет середине недели. Эмоциональную и сексуальную гармонию в паре лучше поддерживать в понедельник и в период уик-энда.

Водолей

Водолеям звезды советуют проявить еще немного терпения и не торопить события в любви. Стоит воздержаться на этой неделе от личных знакомств с дальним прицелом, признаний, сближений, предложений руки и сердца. Общаться с объектом симпатий лучше на нейтральной территории или в компании общих друзей.

Рыбы ‌‌

На этой неделе звезды помогут влюбленным Рыбам в понедельник и в выходные. Важно избегать иллюзий и отрицания очевидного. Не стоит обесценивать прошлое, но и держаться за него полезно не всегда. Особо ценный союз придется скрепить магическим словом или другим тайным ключом, каким - подскажет чутье.