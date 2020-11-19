Перемены стучатся в двери — гороскоп на 20 ноября

5-6 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны, Урана и Меркурия поддерживает интерес к давно ожидаемым переменам и внимание к новинкам.

Это день свободных и не всегда доброжелательных дискуссий. На фоне паузы в делах оживятся сплетни. Возможны сложности в общении с новыми знакомыми, сюрпризы и странности в работе платежных и других онлайн-сервисов, осечки при запуске программных обновлений. Преждевременны твердые обещания, точные расчеты, подробные консультации, публикации материалов. Лучше отложить официальные контакты. Нежелательны покупки и займы, открытие счетов, создание новых адресов и аккаунтов.

Овен ‌‌

Для Овнов день может начаться с материального сюрприза, негативных новостей в связи с налогами или кредитами. Не слишком гладко пойдет общение с друзьями, будущими клиентами, спонсорами. Не стоит спешить с оплатой новинки, взносом в общий бюджет или совместный проект. Но вам не стоит сидеть без дела, если можно что-то предпринять вне сферы финансов: ваша энергия должна найти какое-то применение.

Телец

Сегодня что-то помешает новаторскому оптимизму Тельцов (особенно, если дело касается их карьеры, профессии, должности, отношений с руководством, друзьями или коллегами). Вас может нервировать заминка в делах или неприятная новость. Не стоит вести переговоры и переписку, знакомиться: есть риск выбрать неверный тон и с непривычки неожиданно сказать лишнее. Преждевременны твердые планы и обещания.

Близнецы

Близнецам день приоткроет новые горизонты - но пока, увы, не с самой удачной стороны. Возможно, вам временно будут недоступны желаемые пути, связи или програмные опции. Звезды советуют не принимать мелочи близко к сердцу, так как очень скоро выход найдется и перспективы станут куда приятнее. Не стоит спешить с выбором учебных планов, маршрутов (особенно авиалиний), бронированием жилья и билетов.

Рак ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Ракам отложить важные начинания и, по возможности, заранее отказаться от шаблонных путей. Также, в эти сутки имеет смысл умерить ожидания: удачи маловероятны, или пройдут мимо вас. Не стоит откровенничать об интимном, заводить постоянные связи, вступать в новые группы в Сети и в реале, оформлять аккаунты на новых сайтах. Не лучший момент для разговора с пассией, детьми.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не советуют Львам заводить друзей, искать партнеров и выступать перед публикой (особенно, перед новой аудиторией). Не рекомендуются переговоры. Вдвойне чреваты любые попытки договориться о деньгах, будь то в семье, на работе или в группе единомышлеников. Неплохим подспорьем будет старое проверенное дружеское сотрудничество, но и в нем не стоит затрагивать «больные» финансовые темы.

Дева ‌‌

Сегодня Девам предстоит услышать новости от коллег или соприкоснуться с обновлением своего повседневного распорядка. Вас может ждать новый питомец, подчиненный, инструкция, программа, изменение в схеме лечения, связи, платежей или доступа к услугам. Не исключено, что первое знакомство станет не слишком удачным. Это не лучшее время для командировки, выхода на новую работу, записи к врачу онлайн.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов не лучший день. Возможны мелкие размолвки с друзьями, осечки в творчестве и любви, непонятные новые капризы у детей. Звезды советуют взять паузу в текущих делах и не огорчаться из-за отдельных негативных моментов: вскоре многое наладится. Внимания требуют лишь отдельные коварные нюансы, связанные с питанием или материальной стороной дела. Важно удержаться от соблазна новых трат.

Скорпион

Скорпионам лучше не планировать на сегодня ответственные встречи, выступления, совещания, консультации, дружеские и семейные беседы, переговоры о жилье, деньгах и важных обновлениях. Вдвойне нежелателен старт нового проекта: развитие событий окажется непредсказуемым. День сулит неприятные сюрпризы в общении. Причиной неудачи может стать нервозность, незнание финансовых нюансов или нового сленга.

Стрелец

Сегодня внимание Стрельцов привлекут разговоры в окружении, новостные ленты, перемены в маршрутах, способах связи или системах платежей. Возможны сплетни, спам-атаки. Не стоит выбирать попутчиков, добавлять в друзья случайных знакомых, отсылать важные сообщения, менять телефонные номера, тарифы связи и почтовые адреса, начинать учебу, публиковать тексты онлайн, приобретать компьютерные программы.

Козерог

Козерогов звезды предупреждают, что сегодня не лучший день для шоппинга и взаиморасчетов. Сюрпризы и странности ждут даже в ходе рутинных платежей и покупок. Могут измениться реквизиты, данные о товаре или продавце. Некорректны чужие советы и отзывы. Лучше отложить покупку средств связи и навигации, новых продуктов, учебных и информационных материалов, электроники и компьютерных комплектующих.

Водолей

Сегодня Водолеи могут стать жертвами своих старых привычек или новых капризов, заложниками специфических особенностей своей речи или манеры общаться. Возможна критика или насмешка со стороны собеседников, коллег, читателей. Не исключено, что вас не поймут даже близкие: друзья, семья. Преждевременны официальные переговоры, заявления, предложения, визиты в инстанции, публикации личных материалов.

Рыбы ‌‌

Рыб сегодня удивят и заинтригуют новости, в том числе, неофициальные сообщения от знакомых издалека. Звезды советуют изучать их внимательнее: они помогут вам сориентироваться в новых правилах (особенно, связанных с учебой, инфообменом, пересылками и путешествиями). А вот заводить новых друзей, вступать в дискуссии и отправляться в долгий путь пока рано: здесь слишком много «подводных камней».