Не надо изобретать велосипед — финансовый гороскоп на 20 ноября

Сегодня лучше пользоваться проверенными схемами и работающими сценариями.

Овен ‌‌

Овнам в этот день звезды советуют ограничить контакты с окружающими людьми. Дело в том, что сегодня вы можете слишком много времени потерять на общение, которое не принесет никакой пользы для дела. Большая часть контактов будет проходить у вас впустую. Например, консультанты будут часто сталкиваться с потенциальными клиентами, которые в итоге не готовы будут сделать заказ.

Телец

Тельцам в этот день звезды благоприятствуют в карьерном продвижении. Вы можете в любом момент рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные. Однако старайтесь не забывать и о своем личном интересе – не следует передавать наиболее выгодную работу коллегам.

Близнецы

Близнецы в этот день могут сами повредить себе, предпринимая инициативы, которые не получат поддержки и развития. Несмотря на усиление творческих способностей, этот день хорош для выполнения традиционных видов деятельности. За новые дела лучше браться не по собственной инициативе, а только если вас об этом попросили. Вы легко установите контакт с нужным вам человеком.

Рак ‌‌

У Раков в этот день дела складываются неоднозначно. Наиболее успешное время приходится на утро. В это время преуспевают дизайнеры по интерьеру, работники агентств по сделкам с недвижимостью, сотрудники жилищно-коммунальных и городских служб. Во второй половине дня постарайтесь не рисковать своими деньгами, не делайте крупных покупок и не давайте никому денег взаймы.

Лев ‌‌

Львам в первой половине дня рекомендуется активнее вступать в деловые контакты. Работа с информационными ресурсами пойдет у вас быстро и эффективно. Преуспеют делопроизводители, секретари-референты, журналисты, консультанты, продавцы магазинов и водители транспортных средств. Вторая половина дня неблагоприятна для тех, кто ищет новую работу.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня удастся выполнить большой объем текущей работы во многом благодаря слаженному сотрудничеству с коллегами по трудовому коллективу. Это прекрасное время для принятия финансовых решений, касающихся тех или иных покупок и вложений. Если ваша работа связана с выполнением заказов, то недостатка в заказах не будет и большая часть из них будет выгодной.

Весы ‌‌

У Весов в первой половине дня успешно пойдут дела, связанные с творческими инициативами. Это особенно подойдет тем, кто приступает к новому для себя делу, в котором пока мало опыта и навыков. Вы сможете сориентироваться в незнакомой ситуации и принять единственно верные решения. Однако следует поторопиться, поскольку во второй половине дня нарастают негативные тенденции.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют заниматься благоустройством рабочего места. Успехи в работе во многом будут обусловлены тем, в каких условиях вам приходится работать. Чем лучше будут эти условия, тем производительнее и эффективнее пойдет работа. Успешно пойдут дела у офисных служащих и у тех, кто работает удаленно. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для личных инициатив.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют больше времени уделять проработке информационных вопросов. Для принятия правильных решений очень важно быть хорошо информированными и ориентироваться в сложившейся ситуации. Нужная информация сама придет к вам, как только вы начнете её искать. А вот во второй половине дня могут быть осложнения, связанные с нарушением договорных обязательств.

Козерог

У Козерогов первая половина дня складывается благоприятно для контактов с начальством. Вам могут предложить занять более высокооплачиваемую должность или выплатить оплату за выполненную работу по повышенной тарифной ставке. С точки зрения финансовых решений это время складывается благоприятно. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых поездок.

Водолей

Сегодняшний день неблагоприятен для всего нового и малоизученного. Поэтому браться за новые дела пока не рекомендуется. Не следует пытаться усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает. Первая половина дня благоприятствует дальним командировкам, туризму и урегулированию юридических вопросов. А вот во второй половине дня ваши отношения с начальством могут испортиться.

Рыбы ‌‌

Рыбам в первой половине дня может потребоваться принимать рискованные решения, связанные с финансовой деятельностью. Не исключено, что именно сегодня вы сумеете решить некоторые затянувшиеся вопросы, связанные с долгами. Вместе с тем, во второй половине дня не лучшее время для работников торговли, транспорта и социальных служб.