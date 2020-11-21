Вспышка чувств – гороскоп на 23-29 ноября

На этой неделе на небе активно проявятся 4 планетных аспекта.

Интересно отметить, что 3 из 4-х аспектов будут гармоничными, что окажет значительное смягчающее влияние на характер событий всей этой недели. 24 ноября – трин Меркурий-Нептун. Аспект стремления к искусствам. Особенно может быть связан с изящной словесностью, поэзией. Влюбленные могут на этом аспекте писать стихи. Также может проявиться стремление к пению или к игре на музыкальных инструментах. Стиль общения между людьми мягкий, уважительный, тактичный. Хорошо для задушевного общения. 27 ноября – секстиль Меркурий-Плутон. Аспект проницательности мышления. Усиливается способность ораторов влиять на большие массы людей. Активный интеллект способствует быстрой обучаемости и запоминанию больших объемов информации. 27 ноября – оппозиция Венера-Уран. Аспект связан с непостоянством и импульсивностью в чувствах. Может дать сильную вспышку чувств, внезапную влюбленность. Однако возникшие под влиянием этого аспекта чувства подобны молнии. Они мгновенно ослепляют, но долго не держатся. Это любовь одного-двух дней, после чего чувства выгорают и от них не остается и следа. Есть риск измены, если до этого аспекта были близкие отношения. 29 ноября – секстиль Меркурий-Юпитер. Стремление к расширению кругозора за счет новых впечатлений и знаний. Обширные контакты и открытый стиль поведения.

Овен ‌‌

У Овнов в первой половине недели благоприятное время для урегулирования финансовых вопросов. Во многом это будет связано с финансовыми успехами партнера, ресурсы которого могут оказаться в вашем полном распоряжении. В обыденной ситуации это может выглядеть примерно так, когда муж получает крупную денежную сумму и отдает заработанное жене, которая радует себя шопингом. Это хорошее время для страхования движимого и недвижимого имущества, размещения депозитов. Не бойтесь перемен в жизни – любые перемены сейчас могут открыть для вас новые возможности. Прекрасное время для духовных практик и проработки психологических комплексов. Усилится ваша способность понимать скрытые мотивы в поведении людей. Благодаря этому вы сможете провести расследование и приоткрыть завесу тайны над теми событиями, которые от вас тщательно скрывались. Хорошо посещать семинары и тренинги по занятиям йогой, цигуном, аутогенные тренировки и другие направления по саморазвитию.

Телец

Тельцам на этой неделе может недоставать внутренней стабильности и уверенности в себе. Однако вы можете компенсировать это благодаря активному включению в партнерские отношения. Можно с успехом делегировать свои дела партнеру, независимо от того, идет ли речь о деловом партнерстве или о супружеских отношениях. Если у вас уже есть постоянная партнерская связь, то такого рода отношения обязательно порадуют вас. Вы сможете добиться от партнера уступок и сможете придти к полной любви и гармони в отношениях. Даже если накануне этой недели у вас были острые конфликтные ситуации, вы почувствуете, как смягчаются нравы и на смену непримиримости сторон приходят готовность к компромиссам. Если вы до сих пор были одиноки, то сейчас есть шанс познакомиться со своими единомышленниками – людьми, которых с такими же интересами как у вас и которых волнуют те же вопросы, что и вас. Хорошо вступать в творческие группы, заниматься танцами, художественной самодеятельностью, петь в хоре.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе прекрасное время для деловой активности и достижения поставленных целей. Вы можете почувствовать мощный подъем энергетики и внутреннюю готовность решать практические вопросы. Здоровый образ жизни и жизнь по оптимальному режиму – вот что, прежде всего, необходимо на этой неделе. Вы и сами можете почувствовать в себе усиление потребности навести порядок в своем образе жизни в окружающем вас жизненном пространстве. Немаловажное позитивное направление для приложения усилий связано с проведением специальной оздоровительной диеты. Это в первую очередь полезно тем, у кого есть проблема с лишним весом. В целом на этой неделе может вырасти объем работы, и поэтому на личную жизнь времени почти не останется. Успешно пойдет профессиональная деятельность, вы сможете продемонстрировать свои лучшие деловые качества и повысите уровень доходов. Во второй половине недели можно покупать домашних животных.

Рак ‌‌

Ракам на этой неделе как воздух необходима свобода. Только будучи свободными, вы сможете в полной мере раскрыть свой творческий потенциал и проявить лучшие свои качества. Хорошо устраивать встречи в реале с теми друзьями, с которыми вы познакомились в интернете. Особенно это касается знакомств на творческих сайтах. Ваши таланты расцветут пышным цветом и вы вне всякого сомнения будете интересны в общении. Это хорошее время для спорта, хобби, любых видов увлечений и веселого праздничного времяпрепровождения. В эти дни вы, вероятно, будете чем-то или кем-то увлечены. Причем это может быть такое увлечение, когда вы готовы будете забыть обо всем и с головой уйти в то, что вас по-настоящему увлекло, захватило. Это может быть состояние внезапной и сильной влюбленности или азартное желание не прекращая играть в компьютерную игру. При влюбленности вы будете способны на искрометный юмор, фантазию, сюрпризы и розыгрыши. Это удачное время для учебы и путешествий.

Лев ‌‌

Львы на этой неделе могут превратиться в типичных домоседов. Дело в том, что вам настолько комфортно и приятно будет находиться дома в кругу семьи, что вы вряд ли захотите вообще выходить из дома. Это прекрасное время для обустройства своего жилья, проведения небольшого ремонта, украшения квартиры картинами, красивыми вещами или осветительными приборами. Стремление сделать свое жилище еще уютнее и теплее может стать основным мотивом поведения на всю эту неделю. Вместе с тем в самом начале недели могут усиливаться противоречия между интересами вашей семьи и вашей карьерой. Не исключено, что вам придется слишком долго задерживаться на работе и это вызовет недовольство у членов семьи. Переключаясь с семейных проблем на работу и обратно, вам будет трудно всерьез сосредоточиться на чем-то одном, поэтому многие дела так и останутся незавершенными. Однако главный приоритет оставляйте за семьей.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе могут почувствовать усиление интеллектуальной активности. Это хорошее время для учебы, контактов и знакомств. Вы сможете расширить и укрепить свои деловые и социальные связи. Прежде всего, рекомендуется как можно больше общаться с окружающими. Чем общительнее вы будете, тем успешнее будут решаться многие ваши текущие дела и заботы. Особенность момента в том, что вы сможете легко привлекать самых разных людей к решению своих вопросов. В свою очередь и к вам могут часто обращаться за содействием, и вы тоже сможете быть многим людям полезными. Благоприятное время для урегулирования партнерских отношений. В первую очередь это относится к деловому партнерству. Звезды советуют вам чаще прислушиваться к мнению деловых партнеров и тогда дела пойдут более успешно. В супружеских отношениях вам сейчас выгоднее быть в положении ведомых, предоставив партнеру право принимать ключевые решения. Сейчас вам не нужно бороться за власть в семье, выясняя кто главный. Примите лидерство партнера по браку и все само собой организуется.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на урегулировании финансовых и материальных проблем. Тему личной жизни пока лучше отодвинуть на второй план, поскольку здесь не предполагается каких-либо значимых событий. А вот с финансами вас может ждать успех. Вместе с возрастанием уровня доходов вы станете более практичными при принятии финансовых решений. Возможно, сейчас имеет смысл пересмотреть некоторые свои планы относительно покупок. Не исключено, что вы решите отказаться от покупки бытовой техники и электроники, и отдадите предпочтение приобретению ювелирных украшений и модной одежде. В целом материальные и финансовые вопросы на этой неделе у вас будут в первом приоритете и эта тема будет больше всего вас занимать. В вашу повседневную жизнь могут войти новые товары и вещи. И в целом размер вашего движимого имущества может увеличиться. Также хорошо заниматься вопросами благоустройства в доме.

Скорпион

Скорпионы всю эту неделю будут настроены весьма активно и могут проявлять себя в творчестве. Тема личной свободы весьма важна с точки зрения вашей самореализации. Прекрасное время для работы над ошибками. Внимательно проанализируйте события последнего времени. Такой ретроспективный анализ помогает извлекать полезные уроки, дабы в дальнейшем не допускать промахов и ошибок. Также это удачное время для экспериментов со своей внешностью, со своим имиджем. В эти дни вы будете обладать исключительно тонким и изысканным чувством вкуса и меры в оценке красоты. Поэтому любые корректировки вашего имиджа пойдут вам на пользу. Это благоприятное время для любви и творческих увлечений. Если романтическое знакомство произошло совсем недавно, то может произойти стремительное сближение с пассией. Хорошее время для романтических свиданий и развлечений. Посещение концерта любимого артиста не оставит вас равнодушными. Также это хорошее время для общения с маленькими детьми.

Стрелец

У типичных Стрельцов эта неделя благоприятствует для спокойного и созерцательного времяпрепровождения. Сейчас от вас не требуется каких-то активных действий на внешнем плане и наступило время сосредоточения на своем внутреннем мире, душевном и духовном состоянии. Старайтесь обрести гармонию души и тела, заглянув внутрь себя. Этому могли бы помочь духовные практики типа йоги, цигуна, аутогенной тренировки, чтения мантр и молитв. Также, при осознанных целенаправленных усилиях, вы сможете научиться самостоятельно регулировать внутренние функции своего организма и тем самым научиться сознательно приводить себя в состояние равновесия. Хорошо пребывать в уединении в изолированных от внешнего мира помещениях. Также хорошо бродить в одиночестве по лесу – в несуетном контакте с природой вы сможете скорее обрести душевное равновесие. Также старайтесь не только выстроить хорошие отношения с членами семьи, но и решать насущные практические вопросы.

Козерог

В течение недели у Козерогов усиливается интеллектуальная активность и любознательность. Хорошо начинать учебу, проходить экспресс курсы обучения с целью расширения кругозора. Также в эти дни вы можете познакомиться в интернете с интересным творческим человеком. Старайтесь провести больше времени в компании друзей. Лучше всего сорганизоваться и отправиться на пикник за город, где вы могли бы весело и беззаботно провести время. Общение сейчас выходит в вашу главную приоритетную тему. Деловая активность не является столь существенной и не связана с какими-то значимыми событиями. В течение этих дней у вас могут быть приятные неожиданности и сюрпризы самого разного свойства. Возможно, вам самим не придется прилагать особых усилий и некоторые ваши заветные желания будут исполняться сами собой. Попробуйте купить лотерейный билет – возможно, удача улыбнется вам.

Водолей

Водолеям на этой неделе звезды советуют переключить внимание с темы личной жизни на тему деловой активности. Именно в решении материальных и финансовых вопросов вас может ждать наибольший успех. Ставьте перед собой масштабные цели и прилагайте усилия для их достижения – у вас получится все, что вы задумали. Может состояться знакомство с влиятельным человеком, который может стать вашим покровителем и оказывать протекцию в карьерном продвижении. Возможно, именно сейчас вы станете необычайно близки к достижению поставленных целей. В это время персонально для вас могут включаться социальные и профессиональные лифты, способные поднять вас на новый, более высокий уровень. Карьера может расти, как на дрожжах. Хорошо принимать участие в конкурсах, соревнованиях, где вас могли бы заметить и оценить ваши таланты. Сейчас у вас имеются прекрасные шансы занять призовые места в этих конкурсах. В целом ваш профессиональный и социальный статус может повыситься.

Рыбы ‌‌

Рыбы на этой неделе могут испытать потребность поделиться с миром своими знаниями и опытом. Многие из вас смогут укрепить свою репутацию. Возможно, это будет связано с тем, что вы проявите глубину своих познаний и широту кругозора по каким-то значимым вопросам. Если вам действительно есть что сказать людям, то самое время открыть видеоканал и начать выкладывать видео для широкой публики. Делитесь с окружающими всем тем, что сами хорошо знаете, и что может быть интересно другим людям. Таким образом вы сможете обрести популярность в просветительской деятельности. Также это успешное время для путешествий. Это обогатит ваши представлении об окружающем мире и может привнести в вашу жизнь радость творчества и любви. Возрастает вероятность романтических приключений в поездках. Более всего ощутят плюсы этой недели те, кто остается свободен от обязательств. Хорошо провести эти дни, занимаясь учебой и спортом. Используйте это время для полноценного личностного развития, как интеллекта, так и физического состояния, здоровья.