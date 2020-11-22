Деньги будут прирастать — финансовый гороскоп на 23-29 ноября

Всю неделю Венера находится в знаке Скорпиона. Это одновременно перспективное и сложное ее положение для денег.

Деньги будут прирастать. Их источником станут мощные финансовые потоки, в которых «текут» деньги не одного человека — банковские капиталы, страховые средства, бюджет. А минус этой недели в том, что вряд ли ваши деньги останутся неизменными, ровно в том виде, в котором они были до этого. Вы можете перекладывать их из одного банка в другой, менять валюту, совершать крупные финансовые операции, использовать накопления для того, чтобы инвестировать их в чей-то бизнес или объединить с деньгами других людей. Для тех, кто любит, чтобы деньги неподвижно лежали в кошельке и было своего рода гарантией стабильности, неделя выдастся нервная. Неблагоприятны для денег пятница и суббота: оппозиция Венеры с Луной и Ураном в Тельце принесет финансовые убытки. Они будут неожиданными и могут произойти как из-за внезапных внешних обстоятельств, так и из-за вашего собственного необдуманного поведения.

Овен ‌‌

Благоприятно складывается эта неделя для Овнов, связанных с финансовой деятельностью. Преуспевают те, кто работает в банках, в бухгалтериях. Можно размещать депозиты, брать и давать деньги взаймы, заниматься погашением долгов – для всего этого у вас складываются благоприятные возможности. Возможны успешные трансакции с короткими деньгами. Не исключено, что вы найдете дополнительную подработку и сможете использовать свободные средства для оплаты счетов. Во второй половине недели руководящим работникам рекомендуется сосредоточиться на оптимизации бюджетных расходов. Также можно проводить кадровые перестановки. Возможно, вам поступит выгодный заказ. Однако старайтесь не делать поспешных крупных покупок.

Телец

У Тельцов на этой неделе могут улучшиться деловые партнерские отношения. Следует проявить максимум внимания к пожеланиям деловых партнеров и клиентов при работе в сфере услуг. Умение подстраиваться и адаптироваться к новым условиям и реалиям – это качество будет сейчас наиболее востребовано. Ваши услуги будут пользоваться возросшей популярностью у клиентов. Успешно идет переговорный процесс на многосторонней основе. Можно юридически оформлять те деловые связи, которые существовали как устные договоренности. Благоприятно пойдет профессиональное обучение и мероприятия по рекламной раскрутке бизнеса. Вместе с тем в конце недели воздерживайтесь от личных инициатив и поспешного принятия важных решений.

Близнецы

Близнецы в течение этой недели смогут скорректировать свои отношения с некоторыми из коллег. Если с кем-то из коллег и подчиненных у вас были напряженные отношения, то самое время предпринять шаги к примирению и нормализации отношений. В этом случае может повыситься эффективность и качество вашей работы. Кроме того, вы можете почувствовать особый вкус к работе, и вам будет попадаться преимущественно та работа, которую вы будете выполнять с удовольствием. Отношения с начальством складываются гармонично и по-деловому. В конце недели преуспеют те, кто наделен талантом к техническому творчеству. Вы сможете сделать ряд полезных усовершенствований. Хорошо пойдут дела у тех, кто проходит стажировку и производственную практику под руководством опытного наставника. Вы сможете приобрести много полезных навыков. В конце недели могут осложниться дела у тех, кто занимается фрилансом или выполняет частные заказы.

Рак ‌‌

У Раков эта неделя складывается успешно для рекламной раскрутки бизнеса. Укрепляется ваша репутация, равно как и популярность предоставляемых вами услуг. Вы сможете использовать новые методы продвижения товаров на рынке. Также можно преуспеть в экономической экспансии за счет расширения географии бизнеса. Игроки на валютной бирже могут провернуть выгодные сделки и заработать крупную сумму денег. Также это хорошее время для купли-продажи оптовых партий товара. Отдавайте предпочтение творческим видам деятельности. Вы сможете применить технические новинки или что-нибудь усовершенствовать. Вторая половина недели благоприятствует партнерскому сотрудничеству. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Клиенты будут проявлять повышенный интерес к предоставляемым вами услугам. Вместе с тем это не лучшее время для планирования.

Лев ‌‌

Основательность и надежность в работе – вот какие качества будут присущи Львам на этой неделе. Многие из вас смогут укрепить свое положение на рабочем месте. Можно обращаться с просьбами к работодателю об улучшении условий труда на рабочем месте – ваши пожелания не останутся без внимания. Также вы сможете найти себе удаленную работу или какую-либо иную дополнительную подработку. Бизнесменам рекомендуется вкладывать инвестиции в недвижимость и в техническую модернизацию производственных помещений. Так вы еще больше укрепите свой бизнес. Также можно заниматься вопросами страхований имущества. Вторая половина недели благоприятствует деловому взаимодействию с коллегами и подчиненными. В трудовом коллективе складывается гармоничная обстановка. Вместе с тем старайтесь дистанцироваться от контактов с начальством.

Дева ‌‌

На этой неделе усиливается интеллектуальная активность Дев, что благоприятно отразится на аналитической работе с информацией. Деловые поездки, контакты и обмен мнениями – вот что позволит вам добиться успеха в делах. Ускоряется обмен товаров и денег в торговых операциях. Преуспевают консультанты, водители транспорта и социальные работники. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и тем самым получат много заказов. Развитие делового партнерства может оказаться наиболее удачным направлением приложения усилий. Также вы не будете испытывать недостатка в клиентских заказах при работе в сфере услуг. Сложнее всего пойдут дела, связанные со служебными командировками и работой на вахте. Контакты с иностранцами окажутся бесполезны.

Весы ‌‌

Весы на этой неделе будут способны очень хорошо управлять финансовыми потоками. Процесс расходования денег может быть доведен вами до полного совершенства. При необходимости вы сможете пересмотреть свои подходы к расходованию денег и выработать правильную тактику. Возможно, имеет смысл отказаться от ранее запланированных покупок. Также это удачное время для наращивания финансовых ресурсов с целью совершения крупных покупок. Ваши доходы имеют тенденцию к росту. Старайтесь больше внимания уделять выстраиванию отношений с коллегами. Благодаря содействию коллег вы сможете своевременно справляться с текущей работой. Неделя может стать убыточной у тех, кто занимается финансовыми инвестициями. Воздержитесь от крупных покупок в кредит и от оформления банковской ссуды.

Скорпион

Типичные Скорпионы на этой неделе могут почувствовать себя великими комбинаторами. Во всяком случае ваш активный интеллект будет генерировать огромное количество ценных и плодотворных идей. В эти дни вы сможете использовать свое личное обаяние для решения актуальных вопросов. Используйте методы мягкой силы, убеждайте людей в своей правоте и пытайтесь оппонентов превратить в союзников. Сейчас вы в состоянии найти тонкий подход к людям и заручиться их поддержкой. Работа над своими ошибками также будет полезной. Тем не менее, наиболее сложной темой в конце недели могут стать деловые партнерские отношения. Вместо сотрудничества у вас может начаться соперничество с партнером, поскольку поведение партнера может стать совершенно непредсказуемым, и не будет идти в русле ваших интересов.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе усиливается способность тонко чувствовать ситуацию и находить верные решения благодаря своей интуиции. Вы сможете провернуть выгодные дела с использованием методов тайной дипломатии. Используйте скрытые методы воздействия на ситуацию, старайтесь мягкими методами развернуть дела в свою пользу. Возможно, в эти дни вам окажет поддержку влиятельный покровитель. Успешно идут дела с финансами и недвижимостью. Возможно, вам удастся найти варианты для выгодной дополнительной подработки. Вы сможете оформить причитающиеся вам по закону денежные выплаты типа компенсаций, субсидий, налоговых вычетов. Вторая половина недели даст вам дополнительный приток финансов от основной работы. Наиболее проблемное время для тех, кто проходит стажировку или производственную практику. Вам будет сложно совместить имеющиеся у вас теоретические знания с реальной практикой.

Козерог

Козероги сильны тем, что способны к стратегическому планированию. И сейчас на этой неделе звезды советуют вам смотреть в будущее и работать над приближением этого будущего. Пересмотрите свои прежние планы. Возможно, вам придется вносить коррективы в планы, обозначая новые тренды и направления. Это может быть связано с изменившимися условиями и вновь возникшими новыми обстоятельствами. Ищите опору в друзьях и единомышленниках. Можно заниматься вопросами акционирования бизнеса, принимать участие в коллективных мероприятиях. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто сам стремится проявлять инициативу, а не ждет от моря погоды. Воздержитесь от крупных инвестиций в рискованные авантюрные проекты. Будьте осмотрительнее при заключении сделок с оптовыми партиями товара.

Водолей

Эта неделя складывается благоприятно для Водолеев, занимающих руководящие должности, являющихся ведущими менеджерами и владельцами бизнеса. Звезды советуют ставить перед собой масштабные цели и задачи. Возможно, вы сами до конца не знаете предела своих возможностей, и сейчас есть хороший шанс это проверить. В выигрыше могут оказаться только наиболее амбициозные из вас, кто мечтает о карьере и не боится брать на себя ответственность. Ваши карьерные возможности могут серьезно укрепиться, если у вас есть влиятельный покровитель, предпочитающий оставаться в тени. Во второй половине недели ожидайте поступления ценной информации, благодаря которой вы сможете составить правильное представление о происходящем. И сможете принять единственно верные решения. Однако могут возникать осложнения у строителей и коммунальщиков.

Рыбы ‌‌

Типичные Рыбы на этой неделе могут почувствовать тягу к знаниям. Это удачное время для повышения уровня квалификации через профессиональное обучение и обмен мнений с коллегами. Помните, что профессиональные познания вам всегда пригодятся и чем выше у вас будет уровень профессионализма, тем лучше вы сможете трудоустроиться и получать более высокий доход. На подъеме дела в туристическом и рекламном бизнесе. Можно публиковать резюме на сайтах в поисках работы – потенциальные работодатели могут проявить интерес к вашим талантам и способностям. Во второй половине недели успешно пойдет работа в составе группы единомышленников. Также можно заниматься проектированием и планированием. Будьте осмотрительнее при новых знакомствах, опасайтесь обманов и мошенничества. В работе с информацией могут возникнуть сложные запутанные ситуации.