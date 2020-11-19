Крест судьбы Льва

Когда рождаются Львы, вместе с гордостью, харизмой, веселым нравом и умением достигать своего, они получают и испытания, которые им предстоит преодолевать в течение всей жизни. Рассказываем, какие именно.

Желание прославиться. Львам, как известно, нужны зрители – аплодирующие, поклоняющиеся, превозносящие великого деятеля. И если Лев выбирает поприще, связанное с поэтапным построением карьеры, его вполне может ждать успех. Гораздо хуже дела обстоят, когда Львы начинают искать призвания там, где слава очень переменчива. Например, в сфере искусства – там взлеты и падения случаются постоянно, а для Льва это очень тяжелое испытание – он может озлобиться, ожесточиться и обозлиться на весь мир, не признающий его гениальность.

Испытание деньгами. Представителям этого знака бывает сложно научиться копить, соблюдать меру, и они кидаются из крайности в крайность, становятся страшными транжирами или, наоборот, изображают Скупого рыцаря. Кроме того, Львы склонны переоценивать значение материального – и, как следствие, терять в духовном: выбирать работу по признаку хорошей зарплаты, а не интереса, выбирать партнера по статусу, а не по любви. С последствиями такого выбора приходится столкнуться через некоторое время, когда на работу идти не хочется, а отношения вызывают только сложные переживания.

Львам также бывает сложно принимать взвешенное и обдуманное решение – они импульсивны и рискуют за минуту испортить себе и карьеру, и отношения, сказав что-то резкое или совершив необдуманный поступок. Умение понимать окружающих и договариваться с ними – вот еще один урок Судьбы для этого знака, над которым придется работать всю жизнь. Кстати, из-за такой импульсивности Львов обвиняют в сложном характере и конфликтности – увы, зачастую справедливо.

И напоследок – Лев, как истинный царь зверей, должен научиться быть в одиночестве и рассчитывать только на себя, ведь такова участь многих правителей.

Диана Сабитова