Психологи рассказали, как цинизм угрожает здоровью

Исследователи из Бэйлорского университета США изучили, как разные люди реагируют на стресс, и обнаружили, что некоторые становятся злыми или агрессивными, а некоторые – циничными.

Причем циники, постоянно испытывают один и тот же уровень стресса.

Этот уровень повторяющегося высокого психологического напряжения накладывает отпечаток на организм человека – циничные люди становятся более предрасположенными к сердечно-сосудистым заболеваниям.

У большинства людей стрессовая ситуация вызывает первобытную реакцию «дерись или беги», но если стрессовые состояния регулярно повторяются, выносливость организма ослабевает.

А те, кто испытывает скепсис и не проявляет эмоции, снова и снова испытывают высокий уровень стресса, что приводит к физиологическому напряжению и проявляется в болезнях сердца.

«Когда вы сталкиваетесь с одной и той же ситуацией несколько раз, новизна этой ситуации стирается, и у вас нет такой яркой реакции, как в первый раз. Это здоровая реакция. Но у циничных людей тело физически реагирует одинаково снова и снова. Это вредно для здоровья, потому что со временем увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему», – пояснила Александра Тайра, докторант кафедры психологии и нейробиологии Университета Бэйлора в Техасе.

Американская группа исследователей изучила три различные формы стресса – эмоциональную, поведенческую и когнитивную. Первая форма стресса представляет наибольшую опасность.

По словам ученых, циничная враждебность формируется из негативных убеждений, мыслей и установок относительно мотивов, намерений и надежности других людей. Это проявляется в подозрительности, недоверии или циничном отношении к окружающим.

Эти результаты показывают, что большая склонность к циничной враждебности, которая чрезвычайно актуальна в сегодняшнем мире, может быть вредна не только для наших краткосрочных реакций на стресс, но и для нашего здоровья в долгосрочной перспективе», – пояснила Александра Тайра, докторант кафедры психологии и нейробиологии Университета Бэйлора в Техасе.

Предыдущие исследования показали, что стресс так же вреден для людей, как избыточный вес, курение и высокий уровень холестерина.