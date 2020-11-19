Астрологи назвали самые опасные дни второй половины ноября

Астрологи прогнозируют резкий энергетический спад 21 ноября из-за Венеры, однако уже 29 ноября можно ждать неожиданную удачу, которая приведет к жизненным переменам.

Эксперты уверены, что 21 ноября станет весьма опасным днем. Венера будет переходить в созвездие Скорпиона, что свяжет эту дату с душевными переживания и ностальгическими порывами. Многие люди 21 ноября рискуют почувствовать резкий упадок мотивации и энергии.

Однако уже 29 ноября жизни многих людей станут меняться в лучшую сторону. Все плохое, что до этого казалось трагедией или проблемой, неожиданно обернется хорошими изменениями.

30 ноября произойдет полутеневое лунное затмение. Поэтому астрологи советуют быть осторожными в романтических отношениях — они могут пострадать от излишних сплетен или тревожности.