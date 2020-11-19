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Астрологи назвали самые опасные дни второй половины ноября

Слово и Дело6 часов назад
Фото: Слово и Дело

Астрологи прогнозируют резкий энергетический спад 21 ноября из-за Венеры, однако уже 29 ноября можно ждать неожиданную удачу, которая приведет к жизненным переменам.

Эксперты уверены, что 21 ноября станет весьма опасным днем. Венера будет переходить в созвездие Скорпиона, что свяжет эту дату с душевными переживания и ностальгическими порывами. Многие люди 21 ноября рискуют почувствовать резкий упадок мотивации и энергии.

Однако уже 29 ноября жизни многих людей станут меняться в лучшую сторону. Все плохое, что до этого казалось трагедией или проблемой, неожиданно обернется хорошими изменениями.

30 ноября произойдет полутеневое лунное затмение. Поэтому астрологи советуют быть осторожными в романтических отношениях — они могут пострадать от излишних сплетен или тревожности.

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