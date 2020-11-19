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3 знака, которым крупно повезет в ближайшем будущем

Говорит Уфа6 часов назад
Фото: Говорит Уфа

Иногда на пути к достижению цели не хватает капельки удачи. На следующей неделе 3 знака зодиака узнают, что такое настоящая удача.

Телец

На следующей неделе удача улыбнётся представителям знака в сфере работы и карьеры. Любые проблемы, возникающие на работе, Тельцы будут решать играючи. Представители знака выбьют важный контракт или найдут отличного нового сотрудника. Энергия будет быть ключом, что ещё больше усилит влияние удачи, поэтому в конце недели Тельцы сами удивятся количеству приятных событий.

Львы

Ближайшая неделя принесёт удачу тем представителям знака, которые будут участвовать в соревнованиях. Участие в чемпионате, борьба за прибыльный контракт и даже спор на деньги – все, за что возьмутся сейчас львы, увенчается успехом. А даже если не получится с первого раза, Львы не остановятся до тех пор, пока победа не будет одержана. Вселенная всячески поддерживает настойчивых Львов и создаёт благоприятные условия для достижения впечатляющих результатов.

Рыбы

Совсем скоро Рыбам улыбнётся удача во всем, что касается исполнения их желаний. Главное, уметь правильно их сформулировать. Купить новую машину, продвинуться по карьерной лестнице, встретить любовь – во всем Рыбам улыбнётся удача. Представителям знака остаётся лишь грамотно воспользоваться этой возможностью и попросить Вселенную о том, в чем они действительно нуждаются.

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