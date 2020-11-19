Знаки зодиака, которые не могут долго прожить в браке

Каждый человек, вступая в брак, надеется, что семейная жизнь будет счастливой.

К сожалению, распадается примерно каждый третий союз. Астрологи заинтересовались, зависит ли крепость брака от знака зодиака и выяснили, кто из них чаще всего разводится.

Стрелец изначально не является семейным знаком. Он обожает свободу во всех ее проявлениях: смена мест, людей, занятий – это может продолжаться достаточно долго. Стрелец начинает задумываться о стабильности и семье в достаточно зрелом возрасте. И чем позже это происходит, тем сложнее ему подстраиваться под непривычный уклад жизни и под характер другого человека. Любой контроль со стороны партнера раздражает Стрельца, а прямое ограничение свободы вызывает вспышки агрессии. Чтобы брак с представителем знака был долгим, супруг должен признать за Стрельцом его право на свободу. В благодарность за это, Стрелец готов будет пойти на компромиссы по другим вопросам.

Козерог очень тщательно подходит к выбору партнера и прислушивается не столько к чувствам, сколько к разуму. Казалось бы, брак, построенный на расчете, должен быть долговечнее. Но в семейной жизни Козерога подводят такие качества, как эгоизм, упертость и экономность. Представители этого знака всегда занимают главенствующую позицию в семье: начинают диктовать свои условия и контролировать семейный бюджет. В некотором смысле, Козерог – семейный диктатор. В зависимости от того, какой знак вступает в брак с Козерогом, зависит длительность существования союза. Семья имеет шанс сохраниться, если Козерог начинает работать над собой, делиться финансами и идти на компромиссы.

Дева – верная, заботливая и настоящий друг – о таком партнере можно только мечтать. Но в семейной жизни Дева часто впадает в крайности. Она растворяется в обустройстве семейного гнезда и заботе о супруге настолько, что бросает следить за собой, чем вызывает неудовольствие второй половины. К тому же, Дева – перфекционистка, и ее забота переходит все мыслимые пределы и становится трудно переносимой. Другая часть представителей знака, вступив в брак, понимает, что это мешает их деятельной натуре самореализовываться. Деве становится скучно без собственного дела и, если она не находит поддержки своим амбициям в семье, то интерес начинает смещаться в другие сферы, что приводит к разводу.

Учитывайте знак зодиака избранника и не дайте утонуть своей «семейной лодке».

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог