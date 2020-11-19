Астролог рассказал о третьей волне коронавируса

Этот год из-за пандемии коронавируса выдался непростым для всего мира.

Планета столкнулась с невиданным за последние десятилетия взлетом заболеваемости практически одновременно во всех странах. Данные о способах передачи инфекции и вариантах ее лечения менялись практически каждую неделю. Спустя больше полугода после начала пандемии, мир так и не получил ответы на часть вопросов. С наступлением осени ожидаемо выросло количество простудных заболеваний и гриппа во всех странах. И, как и ожидалось летом, мир захлестнула вторая волна коронавируса. Сейчас врачи говорят о появлении новых симптомов заболевания, а также дискутируют на тему о том, способен ли вирус мутировать. Если ответ будет положительным, то, скорее всего, человечество столкнется с третьей коронавирусной волной. Действительно ли такое возможно, когда можно ожидать наступление третьей волны и когда она закончится?

Мы собрали мнение нескольких астрологов, которые обратились с этим вопросом к звездным картам. Изучая их, астрологи обратили внимание, что все вспышки эпидемий на планете возникали, когда на небе соединялись Юпитер и Плутон в кардинальных знаках: это знаки зодиака, открывающие времена года, то есть Овен, Рак, Весы и Козерог. Если же к ним присоединялся и Сатурн, древние звездочеты знали, что грядет «ужасное несчастье». Так, все эпидемии чумы в Европе происходили именно в эти моменты. Последняя вспышка бубонной чумы в России, унесшая жизни 50 тысяч человек, пришлась на соединение Юпитера с Плутоном в Козероге в марте 1771 года. Нынешняя пандемия коронавируса хорошо вписалась в этот ряд. В течение года соединение этих планет на небе происходило дважды – в апреле и июне, а очередное соединение Юпитера и Плутона в Козероге ожидает планету с 7 по 13 ноября, в самый разгар второй волны пандемии. Что касается 3 волны, то она возможна в феврале – марте 2021 года по прогнозам эпидемиологов, но, что касается «звездного» предсказания, заболевание должно пойти на спад к весне, после того как в феврале Юпитер, Плутон и Сатурн покинут знак Козерога. Это снизит космическую энергию, подпитывающую пандемию, и она начнет постепенно затухать. В следующий раз такое соединение планет произойдет только в 2070 году, поэтому в ближайшее время, по мнению астрологов, нет смысла опасаться новой пандемии. Хочется верить, что они все рассчитали верно.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог