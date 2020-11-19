Фэншуй-прогноз на 2021 год: Северо-восток. Звезда быстрого взлета

Напоминаем, что глобальная перемена энергии фэншуй произойдет 4 февраля 2021 года.

Но обладателям северо-восточных входных дверей и спален не о чем беспокоиться. Северо-восток останется очень благоприятным.

Сюда вновь прилетает хорошая звезда, значение которой с каждым годом теперь только возрастает. Это Девятка-фиолетовая. В текущем периоде звезда сулит скорую удачу, расширение горизонтов, новые перспективы, славу, веселую, яркую жизнь, развлечения, увлечения, заключение браков, рождение детей и много других поводов для празднований.

Это быстрая звезда, которая стимулирует ускорение всех процессов, большой размах, смелые и рискованные действия. С нею всегда хочется большей демонстративности, динамики, яркости и веселья.

Благородная звезда в раскладе Ци Мень Дун Цзя года – звезда Тянь Жень только усилит общую благоприятность сектора. А беспокойный дух Тэн Шэ добавит еще больше переменчивости в текущих обстоятельствах.

Энергия северо-восточного сектора, а соответственно, и годовой звезды Девять, будет очень сильной, поскольку именно здесь в позиции северо-восток-1 (треть северо-востока, примыкающая к северу) окажется новая обитель Князя года или Тай Суй.

Великому Князю принято оказывать всяческое почтение. Не следует сердить его неправильным поведением и излишней активностью. А именно: нельзя сидеть напротив Тай Суй, то есть в позиции юго-запад-1 в вашем доме, потому что таким образом вы как бы бросаете вызов Великому Князю. Нельзя делать серьезный ремонт, связанный с разрушением физических объектов, в северо-восточной части квартиры и копать землю на северо-востоке от вашего дома. Тай Суй – это очень сильная энергия, которую лучше не беспокоить.

Тревожить северо-восток будет нежелательно еще и потому, что область северо-восток-3 (треть северо-востока, примыкающая к востоку) будет подпорчена одной из трех ша года. Область трех ша – это также табу для серьезных ремонтов. Если вы растревожите ша ограбления, это может быть чревато ощутимыми материальным потерями.

Эти предостережения касаются только серьезного энергетического вмешательства. Если вы производите легкий косметический ремонт или проводите активации энергии по фэншуй или Ци Мень Дун Цзя, это не побеспокоит энергию трех ша.

Наоборот, в хорошее время активация области северо-восток-3 даже приветствуется. Поскольку именно здесь в новом году приживется такая позитивная солнечная сила, как Великий Ян. Активация энергии этой горы поможет рассеять неприятности, если вы случайно активируете нежелательные энергии в доме, получить помощь от мужчин или для мужчин и воплотить ваши новые замыслы в реальность.

Альянс Тай Суй, Великого Ян и звезды Девять – в хорошем смысле гремучая смесь для стимулирования стремительного взлета и получения быстрых и ощутимых результатов во всех сферах деятельности.

С пожеланием фэншуйного года, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэншуй, Ци Мень Дун Цзя)