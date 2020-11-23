Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Психологи: «Мозг способен «предсказывать» будущее во сне»

Говорит Уфа1 час назад
Фото: Говорит Уфа

Американские ученые считают, что безграничные возможности людей могут помочь в изучении феномена путешествий во времени.

По их мнению, человеческий мозг способен «предсказывать» будущее, находясь во сне.

Гипотеза, согласно которой сны могут предсказывать будущие события, возникла практически с зарождения человечества. К примеру, считается, что вещие сны снятся именно с четверга на пятницу.

Новые исследования ученых доказывают, что человеческий мозг может не только показывать сновидения, но и управлять ими.

Специалистами было установлено, что во время сна люди могут находиться в различных состояниях, то есть пульс начала увеличивается в начале сна, а потом стабилизируется. По мнению ученых, это может свидетельствовать о способности мозга «предсказывать» будущие события.

Специалисты допускают, что, то, что происходит во снах, может помочь в развитии квантовой физики. Возможно благодаря этому удастся понять квантовую обратную причинность, которая потенциально представляет собой ключ к путешествиям во времени, так как имеет связь с отношениями между прошлым и будущим временем.

В целом, человеческий мозг можно считать своеобразной машиной времени. Он легко запоминает случившееся и быстро переносится в будущее благодаря воспоминаниям.

Последние новости
3 знака Зодиака, которым на следующей неделе будет сопутствовать удача
7 старинных имен, которые не стоит давать девочкам
Названы самые опасные знаки Зодиака
Значения снов

Читайте также

О каких болезнях могут рассказать линии на руках

Грех смущения: что это такое на самом деле

Как выбрать идеального мужчину по году рождения