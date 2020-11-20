Откажитесь от контроля — любовный гороскоп на 21 ноября

Стоит ослабить контроль и больше доверять второй половинке.

Овен ‌‌

Если сюрприз, который в этот день приготовил вам любимый человек, показался вам не очень приятным, постарайтесь не расстраивать вторую половинку. Постарайтесь оценить усилия партнера. У одиноких Овнов появится шанс начать отношения с человеком, которым им давно нравился.

Телец

Звезды советуют Тельцам не поддаваться плохому настроению. Постарайтесь отвлечься от печальных переживаний по поводу отношений с партнером. Возможно, ваше мнение со временем изменится. Если вы пока одиноки, перед вами откроется заманчивая перспектива любовной связи.

Близнецы

В этот день постарайтесь не поддаваться искушению ускорить события или подтолкнуть любимого человека в нужном направлении. Подождите когда он будет готов, и тактично помогите сделать первый шаг. Одиноким Близнецам желательно быть внимательнее к своим предчувствиям.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам в этот день воздержаться от любопытства, иначе они могут попасть в двусмысленную ситуацию. Тем более, что заинтересовавшая информация о вашей пассии окажется ложной. Если вы пока одиноки, не торопитесь признаваться в нежных чувствах.

Лев ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут вас к сопротивлению неблагоприятным обстоятельствам. Впрочем, в этой борьбе вас порадует поддержка любимого человека. Одиноким Львам в голову придет идея как избежать скуки и вести разнообразие в проведение досуга.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды предлагают отказаться от контроля над действиями второй половинки. Самостоятельность и свобода обеих сторон только укрепят отношения, тогда как попытки подчинить партнера внесут осложнения. Одиноких Дев ждет признание в симпатии.

Весы ‌‌

Если в этот день вы почувствуете эмоциональное отчуждение от любимого человека, не спешите паниковать. Вполне возможно, что вам обоим требуется время для уединения и размышлений. Одинокие Весы задумают путешествие, не исключающее множества знакомств.

Скорпион

Звезды подсказывают, что в этот день вы случайно встретите бывшего возлюбленного. Возможно, эта встреча поможет вам понять разницу между старым и новым партнерами и отношениями с ними. Одиноких Скорпионов ждет мимолетное романтическое приключение.

Стрелец

В этот день Стрельцам особенно важно доверять своей второй половинке. Возможная двусмысленная ситуация не повредит вашим отношениям, если вы не допустите и тени сомнения в верности партнера. Если вы пока одиноки, держите в тайне свои намерения.

Козерог

Постарайтесь не обидеть невниманием любимого человека, ведь партнеру важно быть выслушанным и понятым. Напротив, доверительная обстановка поможет вам лучше понять вторую половинку. Одиноких Козерогов ждет важная встреча, в течение которой вы больше узнаете о своих достоинствах.

Водолей

Не исключено, что в этот день вы почувствуете душевную усталость от отношений со второй половинкой. Если вам не удастся сдержаться, то излишней критичностью в адрес партнера вы спровоцируете конфликт. Одинокие Водолеи вряд ли будут довольны назойливостью окружающих.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы смогут убедиться в полной мере в том, что любимый человек поистине является их второй половинкой. Расскажите об этом партнеру и подкрепите слова нежным поцелуем. Если вы пока одиноки, максимально проявите свое обаяние и действуйте активнее.