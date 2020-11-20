Стоит взять паузу — гороскоп на 21 ноября

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее «без курса» предлагает жить в свободном режиме, но сохранять чуткость в отношении окружающей психологической атмосферы и новых социальных тенденций.

Для верного понимания ситуации важно отличать мелкие временные перемены в своих персональных текущих делах от капитальных необратимых преобразований, которые касаются всех и вводятся надолго. В эти сутки лучше отказаться от детального планирования дел, жесткого психологического самопрограммирования, долгосрочных начинаний и от целевых мероприятий (таких, как покупки, займы, операции с имуществом, командировки, переговоры).

Овен ‌‌

Сегодня Овнам противопоказана изоляция. Им стоит пользоваться возможностью пообщаться с разными людьми и услышать новые мнения, в том числе, критические. При этом форма общения должна оставаться свободной. Даже если вы заранее договорились о встрече с друзьями, звезды не советуют планировать конкретные мероприятия: в этот день лучше довериться ходу событий и коллективному настроению момента.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам проявлять упрямство в общении - например, «из принципа» продолжать непродуктивные переговоры. Также, в этот день не рекомендуются начинания: они заведут в тупик или пойдут не так, как хотелось. Преждевременны и подробные планы: вместо этого, полезно присматриваться к обстановке, прислушиваться к новостям и пытаться уловить в ходе событий важные закономерности.

Близнецы

Близнецы могут посвятить этот день общему расширению кругозора. Это занятие особенно актуально, если планируется переезд в другую страну, получение высшего образования, фундаментальное исследование, долгое путешествие. Не стоит избегать неприятных для себя тем и чтения критических отзывов: чем больше вы узнаете о «подводных камнях» в самом начале, тем легче и удачнее будет ваш последующий путь.

Рак ‌‌

Этот день вряд ли пройдет для Раков по стандартному плану. Нетипичные обстоятельства заставят импровизировать по мелочам. Возможен хаос в чувствах и мыслях. Если вы в хорошей психологической и физической форме, это подходящие сутки для бесцельных прогулок и случайных контактов. Можно изменить привычный маршрут, побыть невидимкой в большой толпе, послушать противоречивые мнения и «глас народный».

Лев ‌‌

Сегодня Львы лишены привычных им ориентиров в общении с людьми и в типовых ситуациях социального характера. Внешний хаос в эти сутки может сопровождаться проблемами частного свойства. Возможен временный дискомфорт из-за перемен в доме, семье, быту, финансовых и имущественных делах, в профессии или в близких отношениях. Не стоит поспешно примыкать к новой группе. Лучше воздержаться от переговоров.

Дева ‌‌

Этот день Девам лучше потратить на дополнительную адаптацию к новым условиям. Не стоит полагаться на стандартные инструкции: в наступивших обстоятельствах они могут оказаться бесполезными и даже вредными. То, что вы привыкли считать заведомо положительным фактором, теперь может создавать вам проблемы, и наоборот. Возможны мелкие сюрпризы в дороге и в работе связи, в быту, при уходе за питомцами.

Весы ‌‌

Весам день не даст привычного комфорта, но это хороший знак: пора менять жизнь к лучшему. Устарел сценарий свиданий, дружеских вечеринок, отпусков. Ожидают внимания новые нужды детей. Новшества требуют коррекции материальной базы. Не помешает контроль за финансово-имущественной и романтически-интимной сферой: не стоит допускать слишком быстрого слияния в любви и поспешного объединения ресурсов.

Скорпион

Сегодня Скорпионы испытывают психологический, бытовой или иной дискомфорт. Стоит отнестись к нему серьезнее: ситуацию не удастся замять или переждать, вам придется к ней адаптироваться. В новых домашних условиях могут оказаться не к месту ваши старые привычки, эстетические вкусы, гастрономические пристрастия. В новом сценарии отношений может не работать ваше «магическое слово» и личное обаяние.

Стрелец

Стрельцам в эти сутки предстоит пережить небольшую перестройку личной энергии. Звезды обещают прилив сил, рост самосознания и подъем настроения - но также сообщают вам, что вряд ли вы сможете воспользоваться этими переменами прямо сегодня. Поездки, попытки контакта или поиска заведут вас в тупик, либо вы по той или иной причине их отложите. Возможны небольшие осечки в любви и в финансовых делах.

Козерог

Козерогам сегодня рекомендуется отдых или свободное времяпрепровождение. Лучше забыть про планирование, контроль, необязательные покупки. Можно позволить себе бесцельную прогулку по улицам или серфинг в Сети без четкой программы. В то же время, нужна чуткость к общей атмосфере событий, она весьма информативна. Особый интерес представят известия о старых друзьях и новости о финансовой ситуации.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше ориентироваться на личные эмоции и привычки. Имеет смысл отнестись к себе серьезнее и отслеживать все перемены в своих ощущениях. Вам может требоваться время для плавного перехода от аскезы к полноценной жизни, либо от навязанного режима к своему собственному. Стоит отложить покупки, финансовые операции и развитие личных отношений, либо стать в этих сферах осмотрительнее.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам выбирать уединение, «одиночество в толпе» или пребывание в группе на правах рядового участника. Попытки выделиться ярким пятном на фоне общего пейзажа в эти сутки непродуктивны: вас не заметят, не оценят или не поймут. День подходит для наблюдения за происходящими вокруг событиями, помогает коррекции прежних понятий о дружбе, прогрессе, гуманности, солидарности.