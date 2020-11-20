Крест судьбы Девы

Дева – знак у многих ассоциирующийся с красотой, уютом и спокойствием.

Казалось бы, какие бури страстей и тяжкие испытания могут выпасть на долю этих людей? Но, как известно, каждый знак зодиака имеет свои «темные» стороны и свои испытания, которые ему необходимо пройти.

Одно из таких испытаний, предначертанных Девам самой Судьбой, это зависимость от переживаний. Тонко считывающие окружающий мир Девы могут вполне «погрязнуть» в пучине чувств и эмоций, и в результате физический мир вокруг них начинает становиться проекцией духовного. Говоря более простым языком – они начнут окружать себя хламом и грязью, становятся неопрятны и малоприятны в общении. Конечно, все можно решить, разобравшись с грузом душевных страданий, но не все готовы идти этой дорогой, да и бывает она довольно длительная.

Второе испытание Судьбы для Дев – их стремление к совершенству. Перфекционизм хорош, когда речь идет о небольших проектах, а если он начинает распространяться на целые сферы жизни, то прийти к логическому завершению будет очень непросто. В результате – неудовлетворенность собой и окружающими, постоянный поиск несовершенства и отсутствие радости.

Вечный поиск идеала может найти отражение не только в сфере работы и увлечений, но и перекинуться на личную жизнь. И тогда Дева может столкнуться с тем, что все ее партнеры недостаточно хороши, долго перебирать и искать идеал, разочаровываться, отчаиваться и в результате оставаться ни с чем. Слишком высокие требования к домашним так же не добавляют гармонии и радости в повседневную жизнь..

И еще одно испытание – высокая чувствительность не всегда означает умение говорить о своих переживаниях. И тут Дев подстерегает вот какая ловушка – окружающие просто не понимают, что с ними происходит, а они не способны объяснить свое состояние. В результате слывут истеричными созданиями, устраивающими скандал на пустом месте. Однако в современном мире существует огромное количество практик как психологических, так и эзотерических, которые помогают решить эту задачу, нужно лишь найти наиболее подходящие.

Диана Сабитова