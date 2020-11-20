Фэншуй-прогноз на 2021 год: Юго-восток. Звезда Неприятностей

Напоминаем, что глобальная перестановка годовых звезд фэншуй произойдет 4 февраля 2021 года.

С этого момента и до 4 февраля 2022 года обладателей выраженного юго-востока ожидает непростое время. Сюда прилетает самая проблемная звезда — Пятерка-желтая.

Именно с Пятеркой в фэншуй связывают самые значимые неприятности и неурядицы.

Юго-восточный расклад Гэн/Гэн еще больше усугубит проблемность сектора, провоцируя остановку развития, недостаток сил, средств и столкновение интересов глобального характера. Но это вовсе не означает, что всех юго-восточников ждут ощутимые потери. К действительно большим неприятностям ведет многофакторность. Тем не менее, традиционный совет фэншуй — никоим образом Пятерку не активировать. Весь год на юго-востоке нельзя будет делать ремонт и производить любые работы, связанные с повреждением физических объектов: сверлить стены, забивать гвозди и т.п. Нельзя копать землю на юго-востоке от вашего дома. Не следует переезжать в дом, входная дверь которого находится на юго-востоке. Не следует также переезжать в дом и делать ремонт нигде в доме, если он расположен тылом на юго-восток (как, впрочем, и на восток).

Не пренебрегайте этими предупреждениями, иначе очень скоро вы на себе прочувствуете негативную силу звезды Пять-желтая.

По возможности совсем уйдите от влияния Пятерки. Не спите и не работайте в помещениях, которые получают юго-восточную энергию, а также на юго-востоке личной комнаты. Не живите в квартире, входная дверь которой находится на юго-востоке.

Если такой возможности нет, во избежание неприятностей весь год не затевайте ничего серьезного. И особенно: не берите и не давайте в долг, не играйте в азартные игры, не занимайтесь рискованными видами деятельности, не злоупотребляйте удовольствиями, берегите здоровье и личные отношения.

И традиционные советы по коррекции энергии звезды: чаще всего для ослабления Пятерки используются средство «соль-вода-монеты», медная пагода, металлические колокольчики и негромкая мелодичная музыка.

Не рекомендуется использовать на юго-востоке много огня и красного цвета. Лучше сделать акцент на золото и серебро.

По возможности, сделайте этот акцент в позиции юго-восток-1 (треть юго-востока, примыкающая к востоку). Она будет поддержана такой благоприятной силой как Великая Инь или Луна. Её благородная сила традиционно помогает женщинам в женских делах, восстанавливает мирные отношения после ссор и налаживает связи между людьми. Поэтому если вдруг вы почувствуете, что в отношениях явно что-то пошло не так, в хорошее время позвените колокольчиком в этом секторе вблизи внешнего периметра вашего помещения.

С пожеланием фэн-шуйного года, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэн-шуй, Ци Мень Дун Цзя)