Какую порчу невозможно снять

Порча – один из самых популярных способов насолить человеку.

Она бывает разной, и делают ее на разные вещи – карьеру, семью, здоровье. Существует много видов порчи и одни снять легко, а другие – невозможно.

Есть некоторые случаи, при которых маги оказываются бессильны. В таких ситуациях вам необходимо искать более сильного специалиста, который сможет снять порчу. Иногда ее накладывают профессионалы, после которых работать крайне тяжело.

Если на вас действительно порча, но она не снимается, значит, уже поздно. Дело в том, что на человека накладывают проклятье, а жизненные неудачи ведут его к определенному стечению обстоятельств, что и называется порчей. Так, если цель злоумышленника достигнута, то порчу вы уже не снимете. Это может быть болезнь, увольнение с работы, банкротство и даже смерть. Когда все случилось, бороться с этим бессмысленно. Именно поэтому, если вас преследует череда неудач, задумайтесь о том, нет ли у вас врагов, которые могут обратиться к магам и колдунам. Можно поработать с энергетикой, чтобы в будущем она защищала человека от сглаза, порчи и других проклятий.

Существует еще одна ошибка в снятии порчи магами. Они убирают проклятье, но не ставят на человека защиту. В таком случае неприятности будут преследовать вновь и вновь. Эксперты утверждают, что проще всего снять порчу и не сохранить результат, но для этого нужна не только работа мага, но и человека. Существуют определенные защитные ритуалы, которые нужно периодически повторять. Снятие порчи происходит комплексно, и по тому, как это делает маг или экстрасенс, можно понять, насколько он опытен.

Еще один тип порчи, которую невозможно снять – обряды на детей. Дело в том, что на них стоит сильная энергетическая защита, но иногда проклятья прорываются через нее. Не каждый маг берется снимать порчу с ребенка, так как воздействовать магией на детей может быть опасно и для колдуна.

Алевтина Кузнецова