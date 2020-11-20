Доверьтесь интуиции — финансовый гороскоп на 21 ноября

Не слушайте советы со стороны, доверяйте лишь внутреннему голосу.

Овен ‌‌

В первой половине дня Овнам удастся добиться позитивных сдвигов в карьере. Особенно это относится к тем, кто работает в непосредственном контакте с начальством и выполняет его поручения. Вы сможете отыскать для начальства очень полезную информацию, и ваши старания будут высоко оценены. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для контактов и поездок.

Телец

У Тельцов первая половина дня благоприятствует получению новых знаний и расширению кругозора. В первую очередь это положительно отразится тех, у кого имеется свой бизнес и кто прилагает усилия к его рекламной раскрутке и расширению географии бизнеса. Также это хорошее время для деятельности, ориентированной на работу в интернете.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня будет очень динамичное время, склоняющее к быстрому принятию финансовых решений. Если вы рискнете, то в итоге окажетесь в выигрыше. Это хорошее время для тех, кто работает в службах экстренного вызова. Если вы меняете работу, то это хорошее время для знакомства с новым трудовым коллективом. Вторая половина дня неблагоприятна для карьерного продвижения.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня рекомендуется проявить максимум гибкости при взаимоотношениях с клиентами и заказчиками. Если в ваши обязанности входит непосредственный контакт с клиентами, то вашей работой будут довольны. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями в работе и препятствиями из-за усиления внешнего контроля.

Лев ‌‌

Львы в первой половине дня сумеют проявить свои технические таланты и способности. При выполнении любой работы обязательно вникайте в детали, особенно если что-то не сразу получится так, как вам бы хотелось. Если вы не чужды изобретательству, то сможете найти и предложить интересные технические решения. Вторая половина дня может быть связана с техническими сбоями.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня рекомендуется использовать свои творческие способности при выполнении профессиональных обязанностей. Если ваша работа связана с выполнением услуг, то вы сможете вложить в свою работу частичку самих себя, своей индивидуальности. Вторая половина дня неблагоприятна для карьеры и трудоустройства.

Весы ‌‌

Основной задачей Весов в первой половине дня является наведение порядка в текущих делах и доведение до полного завершения ранее начатых дел. В это время коллеги по трудовому коллективу могут активно сотрудничать с вами, и это также будет способствовать успехам. Вторая половина дня неблагоприятна для тех, кто работает на транспорте и в торговле.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня звезды советуют активнее вступать в контакты с самыми разными людьми и обзаводиться деловыми знакомствами. Успешно пойдут дела у тех, чья работа связана с частыми поездками, контактами, оформлением документов. Вторая половина дня связана с повышенным риском финансовых потерь. Воздержитесь от обмена валюты.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется усилить активность при выполнении профессиональных обязанностей. Ваши доходы вырастут в том случае, если вы ориентируете себя на завершение начатых дел и успеете это сделать до полудня. Дело в том, что после полудня нарастают негативные тенденции и ваши дела могут сталкиваться с препятствиями.

Козерог

В первой половине дня у Козерогов будут успешные инициативы, связанные с расширением деловых связей и решением вопросов, касающихся информационного и товарно-денежного обмена. Главное, старайтесь самостоятельно принимать решения. Вторая половина дня будет связана с затруднениями при выполнении текущей работы.

Водолей

Водолеев в первой половине дня могут попросить поработать по совместительству или на подмене заболевшего коллеги. Также это хорошее время для обращения к работодателю с просьбой об оказании материальной помощи, компенсации расходов на лечение или покрытия транспортных расходов на дорогу до работы. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для валютного обмена.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют в первой половине дня активнее сотрудничать с другими людьми, а еще лучше – включаться в работу с коллективом. Именно за счет включения в коллективную деятельность вы сможете максимально реализовать свой потенциал как работника и профессионала. Вторая половина дня будет связана с затруднениями при реализации ваших инициатив.