Топ-5 манипуляторов среди знаков зодиака

Некоторые люди с рождения наделены способностью ловко манипулировать близкими.

С возрастом они распространяют это умение на все свое окружение. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые являются лучшими манипуляторами.

Овны являются необычайно амбициозными. Для достижения своих целей они готовы применить разного рода манипуляции.

Близнецы больше всего на свете боятся погрязнуть в рутине. Для избежания однообразия представители этого знака умело вовлекают других людей в свои захватывающие приключения.

Раки редко манипулируют коллегами по работе. Они предпочитают воздействовать на близких. Представителям этого знака легко удается сделать все так, как им хочется.

Львы являются представителями огненного знака. Они обожают, когда окружающие восхищаются ими. Представители этого знака часто пребывают в центре внимания. Это открывает перед ними прекрасные возможности добиваться своего с помощью хитрых манипуляций.

Стрельцы ненавидят, когда их кто-то учит жить. Представители этого знака зодиака убеждены, что все должны любить их такими, какие они есть. В противном случае Стрельцы добьются своего с помощью тонких манипуляций.