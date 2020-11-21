Время говорить по душам – любовный гороскоп на 22 ноября

Сегодня стоит разобрать все проблемы и выяснить отношения.

Овен ‌‌

Возможно, что весь день Овнам придется сражаться с мелкими проблемами. Постарайтесь сдерживать негативные эмоции и не срываться на второй половинке. Если вы пока не встретили свою любовь, отнеситесь философски к своему временному одиночеству.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется не откладывать на будущее решение проблем в личной жизни. Смело принимайтесь за дело и вскоре результаты вас приятно удивят. Если вы пока одиноки, сделайте первый шаг навстречу интересующему вас потенциальному избраннику.

Близнецы

Этот день наиболее благоприятен для окончательного завершения прошлого романа. Простите бывшего партнера, мысленно отпустите и наслаждайтесь отношениями с нынешней второй половинкой. Одиноким Близнецам стоит проявить благосклонность к новому поклоннику.

Рак ‌‌

Не исключено, что сегодня вы сможете в полной мере оценить характер любимого человека. Не удивительно, если вам захочется полностью разделить чувства с партнером и стать по-настоящему его второй половинкой. Одиноких Раков ждут волнующие переживания не в самом романтическом месте.

Лев ‌‌

Астрологические влияния этого дня принесут в жизнь многих Львов эмоциональное напряжение. Впрочем, нервничать и впадать в депрессию не стоит. Проблемы вполне решаемы, нужно только захотеть увидеть решение. Одиноким Львам судьба благосклонно подарит шанс новых отношений.

Дева ‌‌

В личной жизни некоторых Дев некоторое событие послужит последней каплей, которая переполнит чашу их терпения. Что ж, перемены будут к лучшему, хоть и вам сразу и будет трудно на них решиться. Для одиноких Дев крайне важным станет один телефонный звонок.

Весы ‌‌

Не исключено, что Весы почувствуют усталость от отношений с любимым человеком. Постарайтесь на сегодня взять тайм-аут, но сделайте это максимально тактично. Если вы пока не встретили любовь, приглашение в светское общество поможет решить эту проблему.

Скорпион

В этот день Скорпионы смогут понять корни проблем с любимым человеком. Может быть, для вас это станет не самым приятным открытием, но зато и пути решения вы сразу увидите. Если вы пока одиноки, легкое любопытство к потенциальному партнеру может перерасти в симпатию.

Стрелец

В этот день Стрельцам желательно побаловать любимого человека каким-нибудь нехитрым способом вроде домашнего печенья по старому рецепту. Это поможет снять эмоциональное напряжение между вами. Одинокие Стрельцы не вполне доверятся первому впечатлению о партнере и правильно сделают.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше полностью положиться на инициативы партнера. Если вы сами не в состоянии повлиять на ситуацию, любимый человек возьмет ответственность на себя за вас обоих. Одиноких Козерогов ждет предложение, которое их, несомненно, заинтересует.

Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям провести как можно больше времени со своим любимым человеком. Если вы давно не разговаривали по душам, сейчас для этого наиболее благоприятное время. Одиноких Водолеев пригласят в группу по интересам, где можно будет завести приятные знакомства.

Рыбы ‌‌

Звезды не исключают вероятности, что для Рыб в любовных взаимоотношениях этот день может стать по-настоящему судьбоносным. Но что именно он вам принесет не стоит знать заранее. Одинокие Рыбы будут удивительно обаятельны в присутствии представителей противоположного пола.