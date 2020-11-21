Фэншуй-прогноз на 2021 год: Восток. Звезда творчества

После 4 февраля 2021 года, с глобальным перемещением неосязаемых сил фэншуй, энергетика домов с восточными дверями, спальнями и кабинетами существенно изменится.

Самая зловредная звезда Пять-Жёлтая покинет восточный дом. Все самое неприятное окажется позади. В новом году здесь поселится любознательная и ветреная звезда Четверка-зеленая.

Обычно в текущем периоде Четверка считается проходной, не особенно хорошей и не особенно плохой звездой, которой не уделяют основного внимания.

Но вот уже второй год подряд местоположение звезды совпадает с местоположением звезды Направляющей Матрицы и Главного духа Чжи Фу в годовом раскладе Ци Мень Дун Цзя. Это операторы, которые задают общий тон и во многом определяют основные тренды года.

Традиционный позитив Четверки – стимулирование процессов обучения, творчества, открытия и познания мира, путешествий реальных и виртуальных, всевозможных увлечений, хобби и удовольствий.

Действительно, в 2020 году нам представилось немало возможностей для свободного времяпрепровождения. И у нас оказалось достаточно времени для того, чтобы заняться обучением, почитать, помузицировать, посетить виртуальный музей или выставку. Много внимания было уделено новым образовательным формам, спортивным и творческим занятиям на дому и проч.

В новом году в обойме с Четверкой окажутся Звезда Тянь И, Врата Открытия и ведущий знак года – иньский металл Синь. Что говорит о том, что и основной источник энергии, и ее основной потребитель, и влияние сильных мира сего, и все, что связано со службой, работой, открытием нового, все это, так или иначе, будет связано с энергией Четверки.

В соответствии с общей картинкой обучение, исследование, повышение квалификации и творческая составляющая должны быть вплетены в рабочий процесс и послужить развитию дела, качественной проработке деталей.

Несвоевременность звезды в текущем периоде проявляется в том, что под ее влиянием вы можете стать несколько неразборчивым или слишком увлечься чем-то или кем-то в ущерб основному занятию или основным отношениям. Что, в свою очередь, может привести к материальным потерям и малоприятным разбирательствам.

Небесный ствол Синь, олицетворяющий, помимо прочего, преступника или человека, совершившего ошибку, добавит энергиям востока рисковости и свободолюбия. Старайтесь их контролировать и вовремя останавливаться и в избыточных тратах, и в избыточных увлечениях.

Проблемы в отношениях не заставят себя долго ждать, если вы потревожите восток серьезным ремонтом или начнете какое-то строительство с выкапыванием земли на востоке от вашего дома. Таким образом вы потревожите одну из трех ша года, активизация которой чаще всего проявляется неприятностями, связанными с противоположным полом.

Для коррекции неблагоприятного влияния Четверки стоит иметь на востоке хорошее освещение и в правильное время использовать свечи.

С пожеланием фэн-шуйного года, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэн-шуй, Ци Мень Дун Цзя)