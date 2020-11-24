В чем встречать Новый 2021 год, чтобы приманить к себе удачу

С возрастом радость от предвкушения праздника, конечно, никуда не исчезает, но появляется еще и тяжелая работа над собой и своим образом.

Нужно соблюдать диеты перед Новым годом, чтобы красиво выглядеть и позволить себе пару сытных салатиков, не встретив при этом приходящий год в «неподходящем» теле. И, конечно, важно выбрать наряд со вкусом, тогда и будущий год будет «вкусным» и наполненным яркими эмоциями.

И тут выясняется, что просто отличного новогоднего образа уже недостаточно! Нужно знать, какие цвета, фасоны, текстуры подойдут конкретно под 2021 — год Быка — чтобы он сулил удачу и успех. И, конечно, соблюсти несколько обязательных новогодних обрядов. Знали бы мы это в 2020, правда?

Чтобы было проще разобраться в «правилах» новогоднего гардероба, подробный разбор подготовила финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

«Близится время украшать дома, покупать подарки близким, строить планы на следующий год и… загадывать желания! Можно верить или не верить в новогодние традиции, но никто не упускает возможности пожелать самого заветного под бой курантов», — рассказывает Кажетта Ахметжанова. — «В этот момент важно все: где вы находитесь, в какой вы компании, какое у вас настроение и что на вас надето».

По восточному календарю, 2021 – год Белого Металлического Быка. Кажетта советует сразу исключить молодежные, шуточные и повседневные наряды. Неоновые, яркие, пастельные цвета, красный и черный — не подойдут.

«Символ 2021 года обладает достаточно спокойным, хоть и упертым характером, поэтому и наряд должен быть лаконичным, но запоминающимся», — объясняет шаманка. — «Лучше пусть он будет слишком демократичным, чем слишком кричащим. В цветовой гамме отдавайте предпочтение более светлым оттенкам ближе к белому и светло-серому».

По мнению финалистки «Битвы экстрасенсов», идеальную цветовую гамму могут составить коричневый, бежевый, золотой и желтый цвета. Они принесут расположение символа года, а вместе с ним — успех и удачу.

«Не бойтесь экспериментировать при составлении новогоднего образа. Не только цвет, но и фасон наряда должен быть необычен и выделять вас из толпы, но делать это деликатно», — уточняет Кажетта Ахметжанова. — «Смелый крой, многослойность или даже частая смена нарядов – постарайтесь этим привлечь к себе внимание символа года».

Девушки могут позволить себе немного откровенные наряды с вырезами и короткими юбкам, но лучше с этим не перебарщивать – излишняя откровенность хозяину года не по душе, считает шаманка.

Также нельзя забывать об аксессуарах. Их может быть много и все они должны сверкать и быть заметными.

«Отдавайте предпочтение большим и массивным аксессуарам ярких цветов», — советует Кажетта Ахметжанова. — «Костюм для мужчин может быть и классическим, сдержанного цвета, но должна присутствовать хотя бы одна яркая деталь или аксессуар. К примеру, это может быть галстук, бабочка, нагрудный платок или шарф».

Возможно, и будущий год, созвучно с новогодними нарядами, будет демократичным, но это лучше, чем если бы он был слишком «кричащим». Хотя и эту простоту жизни можно будет разбавить интересными событиями — яркими, массивными аксессуарами.