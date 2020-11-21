Креативим по полной — гороскоп на 22 ноября

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Рыб поднимает уровень чувственности, восприимчивости и проницательности, активизирует фантазии.

Возможна мнительность, но подозрения будет довольно легко усыпить. День усиливает музыкальный, художественный и поэтический дар. Может возрасти тяга к сладкому, выпечке, морепродуктам и алкоголю. В цене доверие, безопасность, интимность. Не стоит много думать о будущем. Хорошо смотреть фильмы, слушать музыку, делиться секретами, читать дневники, смотреть старые фото, ностальгировать. Подходящий момент для тайного свидания, для попыток восстановить былое доверие или симпатию.

Овен

Этот день приглашает Овнов сбавить внешнюю активность и прислушаться к своим внутренним ощущениям. Лучше провести его в приватной обстановке, вдали от шума и суеты. Подходящее время для уединенного отдыха, интимной встречи. Хорошо включить фоновую музыку или посмотреть лирический фильм. Возможно поступление мелкой суммы из скрытого источника: забытая «заначка», небольшой займ, одолжение от друга.

Телец

Сегодня Тельцы смогут найти оригинальную отдушину для своих чувств, предаться мечтам и приятным воспоминаниям. Ваши эмоции вступят в резонанс с настроением партнера, появится больше условий для взаимности и гармонии. Подходящий день для свидания, попытки вернуть симпатию или наладить взаимопонимание. В деловой сфере возрастают шансы найти посредника или напрямую договориться с нужным человеком.

Близнецы

Близнецов этот день может сделать более чувствительными. Возможна мнительность в отношении своего здоровья или здоровья подопечных Не исключена повышенная восприимчивость к лекарствам. Многие Близнецы будут строить воздушные замки, идеализировать своего партнера, начальника, наставника или другую значимую персону (особенно, иностранца), могут приукрашивать свое или чужое материальное положение.

Рак

День повысит проницательность и эмпатичность Раков, а также поможет им обрести душевное равновесие, вернуться к прежней вере и идеалам. Возрастают шансы на любовную и материальную удачу, на симпатию, понимание, примирение, взаимные уступки, продуктивную интимную переписку. Подходящий момент для свидания, медитации, красивого прощального ритуала, для ухода в мир кино, музыки, религии или фантазий.

Лев

Сегодня внешнюю пассивность или вынужденную зависимость Львам возместит их насыщенная внутренняя жизнь. Такие качества, как подозрительность и скептицизм, будут сочетаться с идеализмом, сентиментальностью и потребностью в доверии. Возможна зависимость от воспоминаний, чувственных ощущений, услышанной музыки, атмосферы в доме. Внимание может привлечь любовная или семейная интрига, тайна прошлого.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на взаимопонимание со старыми знакомыми. Гармония с новыми людьми окажется поверхностной: на деле незнакомец может лишь мимикрировать под «родственную душу». День подходит для встречи с бывшим партнером, интимного свидания, приватной переписки, психологической консультации. Очные встречи лучше не устраивать дома. Нежелательно говорить о самом важном с родителями.

Весы

Весы могут позволить себе расслабиться. Этот день повышает впечатлительность, усиливает чувствительность и приглашает немного пофантазировать. Даже рутинные ритуалы (покупки, бьюти-процедуры, приготовление пищи) может окружать легкий мистический ореол. На самочувствие и настроение повлияют принимаемые лекарства, напитки и другие контакты с жидкой средой - например, ванна с ароматическим маслом.

Скорпион

Сегодня Скорпионы - сильные интуиты. Вдобавок, они могут пустить в ход свою привлекательность и прибегнуть к знакомым надежным шаблонам. Это поможет им решить в свою пользу старый материальный вопрос, и не только. Не стоит упускать момент, если вы хотите восстановить близкие отношения: неоднократно проверенный вами в прошлом комплекс любовных ритуалов сделает романтическую встречу незабываемой.

Стрелец

Сегодня Стрельцы нуждаются в понимании близких людей, но получают его далеко не всегда. Некоторые Стрельцы найдут опору вне дома - например, у тайной давней пассии. Это не лучший момент для индивидуальной инициативы: любой намек на слабую психологическую поддержку и отсутствие почвы под ногами снизит вашу уверенность в себе. Не стоит лично решать вопросы, связанные с жильем, семьей, наследством.

Козерог

Этот день Козероги могут посвятить личной жизни или своим хобби (желательно, не слишком активным). Если вы решили побыть в одиночестве, отдохнуть помогут музыка, хороший фильм и тихая обстановка. Не стоит отказывать себе в покупке любимых сладостей и дегустации дорогого напитка. Если сейчас вы внушаемы и слабы, лучше избегать депрессивной обстановки: царящее вокруг уныние может передаться вам.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит обратить внимание на свой бюджет, меню и сложившиеся гастрономические вкусы. Привычки, которые выручали вас раньше, могут оказаться неуместны в будущем. Не исключено, что у вас сформировались вредные пищевые пристрастия, вы привыкли не лучшим образом тратить свои деньги или получать подпитку из сомнительных источников. Этот день может усилить тягу к сладостям и алкоголю.

Рыбы

Рыбам звезды обещают комфортный день. Он благоприятствует мечтам, любви и доверительному общению. Не подведет вкус, не обманет интуиция. Но есть нюанс: вам нельзя попадать под чужое влияние (особенно, если вы внушаемы), иначе чутье изменит вам. Вы начнете искаженно трактовать подсказки своего внутреннего голоса, можете предать свое «я», проигнорировать свои чувства, желания или жизненный опыт.